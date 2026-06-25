Il calciomercato estivo si preannuncia caldissimo sull'asse Milano-Bruges. Secondo quanto rivelato nelle ultime ore dagli esperti di 'Tuttomercatoweb', infatti, Milan e Inter sono pronte a sfidarsi in un vero e proprio derby. L'obiettivo comune delle due dirigenze è l'acquisizione del cartellino di Joel Ordóñez, giovane e promettente difensore centrale attualmente di proprietà del Bruges.

Un vecchio pallino: il retroscena di mercato su Ordóñez

L'identikit del giocatore: un destro per la difesa

Dati anagrafici : difensore centrale nato nel 2004, dotato di ampi margini di crescita.

: difensore centrale nato nel 2004, dotato di ampi margini di crescita. Caratteristica tecnica principale: è un destro naturale, profilo ideale per impostare il gioco dal basso e per garantire solidità alla corsia di sua competenza.

è un destro naturale, profilo ideale per impostare il gioco dal basso e per garantire solidità alla corsia di sua competenza. Status internazionale: si è già messo in mostra sul palcoscenico della Champions League con il club belga.

L'ostacolo economico: la bottega carissima del Bruges

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