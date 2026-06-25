Ritorno di fiamma per il Diavolo e per i cugini nerazzurri: piace il centrale classe 2004, ma il club belga si conferma una bottega carissima
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Il calciomercato estivo si preannuncia caldissimo sull'asse Milano-Bruges. Secondo quanto rivelato nelle ultime ore dagli esperti di 'Tuttomercatoweb', infatti, Milan e Inter sono pronte a sfidarsi in un vero e proprio derby. L'obiettivo comune delle due dirigenze è l'acquisizione del cartellino di Joel Ordóñez, giovane e promettente difensore centrale attualmente di proprietà del Bruges.
Un vecchio pallino: il retroscena di mercato su OrdóñezPer le due società milanesi non si tratta affatto di un nome nuovo, bensì di un gradito e mirato ritorno di fiamma. Il calciatore, infatti, sarebbe potuto sbarcare nel campionato di Serie A già una stagione fa, durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. In quell'occasione il Milan e, soprattutto, i rivali cittadini dell'Inter avevano manifestato un fortissimo interesse per il ragazzo, avviando i primi sondaggi esplorativi senza però riuscire a trovare l'affondo decisivo.
L'identikit del giocatore: un destro per la difesaMa perché Ordóñez piace così tanto sia a Casa Milan che sulla sponda nerazzurra del Naviglio? Le sue caratteristiche lo rendono una merce rara e preziosissima nel panorama calcistico europeo internazionale, sposandosi alla perfezione con le moderne esigenze tattiche:
- Dati anagrafici: difensore centrale nato nel 2004, dotato di ampi margini di crescita.
- Caratteristica tecnica principale: è un destro naturale, profilo ideale per impostare il gioco dal basso e per garantire solidità alla corsia di sua competenza.
- Status internazionale: si è già messo in mostra sul palcoscenico della Champions League con il club belga.
L'ostacolo economico: la bottega carissima del BrugesSe dal punto di vista tecnico ed anagrafico il profilo del classe 2004 mette d'accordo tutti, l'ostacolo principale per la fumata bianca resta di natura prettamente economica. Il Bruges è storicamente noto agli addetti ai lavori per essere una bottega davvero carissima da cui acquistare, specialmente quando si tratta di cedere i propri gioielli più splendenti a sessione di mercato aperta.
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