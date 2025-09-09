Ogni tifoso rossonero manterrà per sempre un ottimo ricordo di Stefano Pioli. Un ricordo indelebile esattamente come il tatuaggio che l'allenatore porta sull'avambraccio sinistro: il simbolo del diciannovesimo scudetto della storia del Milan. Pioli è stato sulla panchina rossonera per quasi 4 stagioni. Arrivato in corsa al posto di Giampaolo nell'annata 2019/2020, ha contribuito a costruire un gruppo vincente che è arrivato a vincere uno scudetto (stagione 2021/22) e a disputare una semifinale di Champions League (stagione 2022/23). Oltre alla bravura tecnico-tattica, gli va riconosciuta la grande capacità di gestione umana del gruppo. Tanti suoi giocatori o ex giocatori lo hanno dichiarato. Tra questi, Robin Gosens, stupito dall'approccio che il tecnico ha avuto in questa sua nuova avventura alla Fiorentina. Di seguito, si riportano le parole del terzino tedesco.
Gosens sull'ex Milan Pioli: "Riesce sempre a trovare le parole giuste"
Gosens sull’ex Milan Pioli: “Riesce sempre a trovare le parole giuste”
Robin Gosens, terzino della Fiorentina, ha parlato del suo allenatore Stefano Pioli, ex Milan, in un'intervista al Corriere Fiorentino
Le parole di Gosens su Pioli—
Le sue parole: "Del mister mi ha stupito la facilità con cui riesce ad avere feeling coi giocatori. A volte al campo arriva gente arrabbiata, che ha in testa il mercato o che sbaglia cose semplici in allenamento. Lui però riesce a usare le parole giuste nel momento giusto. Sempre. In Germania la chiamano Fingerspitzengefühl (avere tatto, empatia con le persone, ndr), è una dote non comune che ti fa creare feeling con chi ti sta accanto e frutto della sua enorme esperienza che lo ha portato a vincere il campionato e ad allenare super campioni come Ronaldo".
