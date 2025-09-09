Gosens sull’ex Milan Pioli: “Riesce sempre a trovare le parole giuste”

Ogni tifoso rossonero manterrà per sempre un ottimo ricordo di Stefano Pioli. Un ricordo indelebile esattamente come il tatuaggio che l'allenatore porta sull'avambraccio sinistro: il simbolo del diciannovesimo scudetto della storia del Milan. Pioli è stato sulla panchina rossonera per quasi 4 stagioni. Arrivato in corsa al posto di Giampaolo nell'annata 2019/2020, ha contribuito a costruire un gruppo vincente che è arrivato a vincere uno scudetto (stagione 2021/22) e a disputare una semifinale di Champions League (stagione 2022/23). Oltre alla bravura tecnico-tattica, gli va riconosciuta la grande capacità di gestione umana del gruppo. Tanti suoi giocatori o ex giocatori lo hanno dichiarato. Tra questi, Robin Gosens, stupito dall'approccio che il tecnico ha avuto in questa sua nuova avventura alla Fiorentina. Di seguito, si riportano le parole del terzino tedesco.