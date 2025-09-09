Vincenzo Montella, allenatore del Milan nella stagione nel 2016-2017, oggi attuale allenatore della Turchia, ha commentato così la sconfitta rimediata contro la Spagna. Ecco, di seguito, le sue parole: "Siamo tutti dispiaciuti, per i nostri giocatori e per i tifosi. All'inizio abbiamo avuto qualche occasione, ma non l'abbiamo sfruttata. Poi, i loro due gol ci hanno fatto perdere fiducia".
Ex Milan, Montella sulla sconfitta con la Spagna: “Ne usciremo uniti”
Montella, allenatore del Milan nella stagione nel 16-17, attuale allenatore della Turchia, ha commentato così la sconfitta contro la Spagna
Sulla sconfitta: "Ne usciremo uniti, so che ne usciremo più forti. I ragazzi hanno reso meno perché hanno sentito una responsabilità emotiva", ha spiegato - "L'avversario ha vinto ogni duello. Questa non è tattica. Non dobbiamo demoralizzarci"
