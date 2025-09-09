Milan, Visnadi: “Rabiot acquisto contradditorio rispetto a Ricci e Jashari”

Il grande colpo dell'ultimo giorno di calciomercato del Milan è stato Adrien Rabiot . La mezzala francese è stata un'opportunità di mercato, causata dal rapporto del giocatore con il Marsiglia (suo ex club) arrivato ai minimi termini. In effetti, un centrocampista-incursore con le sue caratteristiche può fare molto comodo ai rossoneri, anche se a centrocampo la rosa sembrava già ben fornita. Gli acquisti di Modric, Ricci e Jashari, infatti, avevano già rinforzato a dovere il reparto. In difesa e in attacco, invece, dove c'era forse più necessità di investire, non è stata conclusa alcuna operazione davvero rilevante (a parte per Nkunku , il quale però non è un centravanti). Il giornalista Gianni Visnadi ha discusso proprio questo tema ai microfoni di Radio Rossonera. Di seguito, si riportano le sue parole.

"Adesso è arrivato il momento di vedere i risultati frutto del lavoro della società, la squadra direi che è stata rinforzata un po’ troppo in mezzo al campo e poco nelle altre parti. Ci sono state delle contraddizioni, ma evidentemente l’opportunità Rabiot a giugno non c’era e quando si è palesata è stata colta. Un acquisto contradditorio rispetto ai soldi spesi per Ricci e Jashari, anziché per un difensore, ma alla fine non sono nostri".