Ex Milan, Paquetà scagionato per il caso scommesse? L’indiscrezione

Lucas Paquetà, ex centrocampista del Milan, potrebbe essere presto scagionato per il caso scommesse in cui sarebbe stato coinvolto

Lucas Paquetà, ex centrocampista del Milan, sembrava essere destinato ad una squalifica per il caso scommesse che, suo malgrado, lo aveva visto coinvolto. Il brasiliano era infatti stato accusato dalla FA di essersi fatto deliberatamente ammonire in quattro incontri di Premier League in passato. E a questo lui aveva risposto così: "Sono estremamente sorpreso e sconvolto che la FA abbia deciso di incriminarmi. Per nove mesi ho collaborato a ogni fase delle loro indagini e ho fornito tutte le informazioni possibili. Nego integralmente le accuse e combatterò con ogni mezzo per scagionarmi. A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti".