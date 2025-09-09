Corsa scudetto, Bergomi: “Inter, Roma e Milan sotto a Napoli e Juventus”

Attualmente è in corso la pausa nazionali che, però, sta giungendo al termine. Manca meno di una settimana, infatti, alla ripresa del campionato. La Serie A è già iniziata da due giornate e le prime uscite di tutte le squadre hanno già dato una minima idea delle forze in gioco in Italia per questa stagione. Adesso c'è grande curiosità per ciò che si vedrà nelle prossime giornate. Molti giornalisti e opinionisti stanno esprimendo in questi giorni i loro pareri rispetto a ciò che hanno visto e ciò che si aspettano di vedere da qui fino a fine stagione. In alcuni casi, c'è chi si è lanciato in veri e propri pronostici riguardo alle zone alte della classifica. Tra coloro che hanno stilato una sorta di personale griglia di partenza per lo scudetto c'è Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter e ora opinionista per Sky Sport. Ecco le sue parole a Radio CRC.