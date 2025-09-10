Pianeta Milan
Infortunio Leao, ecco quanto abbiamo appreso sul 10 del Milan | PM News

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rimediato un infortunio contro il Bari in Coppa Italia quasi un mese fa. Ci sarà domenica? Il punto
Rafael Leao, attaccante del Milan, è fermo per infortunio dallo scorso 17 agosto quando, dopo aver segnato il primo gol rossonero in occasione della sfida di 'San Siro' contro il Bari in Coppa Italia, era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare.

Come sta Leao dopo l'infortunio? Quello che sappiamo

I successivi esami hanno evidenziato un'elongazione al polpaccio destro. Leao, pertanto, ha saltato le prime due partite del Milan in Serie A, quelle contro Cremonese e Lecce, nonché gli impegni con la sua Nazionale, il Portogallo, per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Si pensava che per Milan-Bologna di domenica sera il portoghese potesse rientrare senza problemi ma, stando alle ultime indiscrezioni, si andrebbe verso il forfait di Leao per il match contro i felsinei di Vincenzo Italiano. Ma come sta davvero il numero 10 rossonero? Quali sono le sue condizioni?

Situazione in miglioramento, ma potrebbe non essere rischiato

Dopo opportune verifiche, la nostra redazione ha appreso come Leao stia completando la fase finale del recupero dal problema al polpaccio. La situazione del giocatore è in miglioramento e non ci sono complicanze. E già questo è un bel segnale per la squadra di Massimiliano Allegri.

Sarà dunque a disposizione contro il Bologna? Da quanto abbiamo capito, la decisione sulla presenza o meno nella partita contro i rossoblu verrà presa nei prossimi giorni ma ovviamente senza prendere rischi per garantire un pieno recupero. Verosimile, quindi, che nel caso in cui Leao avvertisse ancora il più piccolo fastidio, sarebbe preservato per evitare guai peggiori.

