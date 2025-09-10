Infortunio Leao, ecco quanto abbiamo appreso sul 10 del Milan | PM News

Si pensava che per Milan-Bologna di domenica sera il portoghese potesse rientrare senza problemi ma, stando alle ultime indiscrezioni, si andrebbe verso il forfait di Leao per il match contro i felsinei di Vincenzo Italiano . Ma come sta davvero il numero 10 rossonero? Quali sono le sue condizioni?

Situazione in miglioramento, ma potrebbe non essere rischiato

Dopo opportune verifiche, la nostra redazione ha appreso come Leao stia completando la fase finale del recupero dal problema al polpaccio. La situazione del giocatore è in miglioramento e non ci sono complicanze. E già questo è un bel segnale per la squadra di Massimiliano Allegri.