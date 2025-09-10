Infortunio Leao, ecco quanto abbiamo appreso sul 10 del Milan | PM News

Si pensava che per Milan-Bologna di domenica sera il portoghese potesse rientrare senza problemi ma, stando alle ultime indiscrezioni, si andrebbe verso il forfait di Leao per il match contro i felsinei di Vincenzo Italiano. Ma come sta davvero il numero 10 rossonero? Quali sono le sue condizioni?
Situazione in miglioramento, ma potrebbe non essere rischiato—
Dopo opportune verifiche, la nostra redazione ha appreso come Leao stia completando la fase finale del recupero dal problema al polpaccio. La situazione del giocatore è in miglioramento e non ci sono complicanze. E già questo è un bel segnale per la squadra di Massimiliano Allegri.
Sarà dunque a disposizione contro il Bologna? Da quanto abbiamo capito, la decisione sulla presenza o meno nella partita contro i rossoblu verrà presa nei prossimi giorni ma ovviamente senza prendere rischi per garantire un pieno recupero. Verosimile, quindi, che nel caso in cui Leao avvertisse ancora il più piccolo fastidio, sarebbe preservato per evitare guai peggiori.
