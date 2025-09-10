Milan, il marchio di Allegri: la difesa rossonera concede meno di tutti

Il campione è minimo, certo e il valore delle avversarie fin qui affrontate (dopo la Cremonese, il Lecce ) tolgono un po' di valore al dato. Ma Allegri, da mesi ormai, ripete ai suoi ragazzi di imparare a " percepire il pericolo ". Vuole che i suoi giocatori si chiedano, di continuo, come i loro avversari possano rendersi pericolosi e, quindi, agire di conseguenza. La fase offensiva, per il momento, ad Allegri interessa di meno: l'importante è proteggere Mike Maignan .

Motivo per cui ha aggiunto un centrale in più, passando alla difesa a tre e ha chiesto ai suoi giocatori di non distrarsi. Di marcare e fare attenzione in area. La 'rosea' ha spiegato come il Milan di Allegri si abbassi, cercando di proteggere l'area e chieda una mano a tutti in ripiegamento. Eccezion fatta per Rafael Leão, che si concede qualche libertà in più. Spesso difende stretto, facendo filtro con i centrocampisti. La mentalità è cambiata, rispetto all'anno passato. Di certo, però, è che la difesa del Milan andrà testata nella continuità e contro avversari di caratura superiore. Per il Milan di Allegri, quella contro il Bologna sarà già un bel banco di prova.