Milan, domani in quattro di rientro a Milanello: ci sarà anche Rabiot

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sui Nazionali del Milan che, dopo gli impegni internazionali, hanno fatto, stanno facendo o faranno ritorno presso il centro sportivo dei rossoneri, a Milanello . Alle porte, infatti, c'è un Milan-Bologna , partita in programma domenica 14 settembre alle ore 20:45 a 'San Siro', di fondamentale importanza per il Diavolo.

Milan, oggi Modric a Milanello: domani Rabiot

Luka Modrić è atteso per oggi a Milanello. Già ieri hanno svolto un allenamento di scarico Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Si uniranno, invece, al gruppo domani i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot (per lui sarà la prima volta a Milanello e in qualità di giocatore del Milan), oltre che per Christian Pulisic e Santiago Giménez.