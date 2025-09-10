Milan, domani in quattro di rientro a Milanello: ci sarà anche Rabiot

Saranno proprio lo statunitense e il messicano a chiudere il cerchio dei rientri dei giocatori rossoneri dagli impegni con le Nazionali. C'è attesa per capire, poi, le condizioni di Rafael Leão, fermo dallo scorso 17 agosto a causa di un infortunio muscolare al polpaccio destro rimediato nel corso del primo tempo della partita di Coppa Italia poi vinta 2-0 in casa contro il Bari.
Leão potrebbe tornare in gruppo soltanto domani—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare ha già deciso il primo acquisto per gennaio >>>
Anche ieri, come da programma, il portoghese ha seguito un programma personalizzato e così sarà anche oggi. Solo da domani si capirà se il numero 10 potrà tornare in gruppo o se sarà necessario un ulteriore giorno di allenamento individuale per poi unirsi alla squadra tra venerdì e sabato. Chiaramente, più tardi tornerà ad allenarsi con gli altri, più caleranno le chance di vederlo in campo in Milan-Bologna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA