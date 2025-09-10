Pianeta Milan
Nazionali Milan, ecco quando arriverà Rabiot la prima volta a Milanello

Milan, domani in quattro di rientro a Milanello: ci sarà anche Rabiot
Domani saranno quattro i Nazionali del Milan a far rientro nel centro sportivo di Milanello: tra loro anche Adrien Rabiot per la prima volta
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sui Nazionali del Milan che, dopo gli impegni internazionali, hanno fatto, stanno facendo o faranno ritorno presso il centro sportivo dei rossoneri, a Milanello. Alle porte, infatti, c'è un Milan-Bologna, partita in programma domenica 14 settembre alle ore 20:45 a 'San Siro', di fondamentale importanza per il Diavolo.

Milan, oggi Modric a Milanello: domani Rabiot

—  

Luka Modrić è atteso per oggi a Milanello. Già ieri hanno svolto un allenamento di scarico Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Si uniranno, invece, al gruppo domani i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot (per lui sarà la prima volta a Milanello e in qualità di giocatore del Milan), oltre che per Christian Pulisic e Santiago Giménez.

Saranno proprio lo statunitense e il messicano a chiudere il cerchio dei rientri dei giocatori rossoneri dagli impegni con le Nazionali. C'è attesa per capire, poi, le condizioni di Rafael Leão, fermo dallo scorso 17 agosto a causa di un infortunio muscolare al polpaccio destro rimediato nel corso del primo tempo della partita di Coppa Italia poi vinta 2-0 in casa contro il Bari.

Leão potrebbe tornare in gruppo soltanto domani

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare ha già deciso il primo acquisto per gennaio >>>

Anche ieri, come da programma, il portoghese ha seguito un programma personalizzato e così sarà anche oggi. Solo da domani si capirà se il numero 10 potrà tornare in gruppo o se sarà necessario un ulteriore giorno di allenamento individuale per poi unirsi alla squadra tra venerdì e sabato. Chiaramente, più tardi tornerà ad allenarsi con gli altri, più caleranno le chance di vederlo in campo in Milan-Bologna.

