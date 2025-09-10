Infinito Modric, 40 anni da Maestro: ora altri successi con il Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Luka Modric , centrocampista del Milan , che nella giornata di ieri ha compiuto 40 anni . Ha festeggiato con una grande prestazione, durata 82' , a Zagabria in occasione di Croazia-Montenegro 4-0 , partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in cui ha fornito l' assist per il primo gol della sua Nazionale . Una festa proseguita poi dopo, con il coro dei tifosi croati nei suoi confronti, i palleggi in campo con la figlia Ema e, a mezzanotte, il taglio della torta al cioccolato nello spogliatoio con i suoi compagni.

Milan, Modric da oggi di nuovo a Milanello

Da oggi, però, Modric archivia festeggiamenti, la pausa Nazionali e la sua presenza numero 190 con la Croazia e torna a Milanello per rimettersi a disposizione del Milan di Massimiliano Allegri: secondo la 'rosea', per l'ultimo capitolo della sua storia, a tinte rossonere, Modric vuole un gran finale. Ha scelto di approdare al Milan perché era la squadra per cui tifava da bambino e con cui vuole chiudere la sua carriera da fuoriclasse affermato. In estate aveva avuto le garanzie che chiedeva sulla competitività del gruppo perché vuole vincere ancora.