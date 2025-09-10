Infinito Modric, 40 anni da Maestro: ora altri successi con il Milan

E, come evidenziato dal quotidiano sportivo nazionale, il gran finale della storia - per Modric - non può che essere un ultimo trofeo. In fin dei conti, già diventato riferimento centrale nel Milan di Allegri: due gare su due da titolare in Serie A, il tecnico difficilmente rinuncerà alla sua classe quando il giocatore sarà in forma. E Modric è atteso dal 1' anche domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' per Milan-Bologna. Dopo aver utilizzato ieri per riposare e recuperare, oggi, a Milanello, sarà già in campo per allenarsi. Possibile che sia per una seduta leggera, per poi forzare magari da domani, quando la squadra rossonera sarà al completo.
Titolare anche in Milan-Bologna. E pensa già al derby—
Nel frattempo, ha pensato anche al Milan anche durante gli ultimi giorni in Nazionale, rispondendo così in conferenza stampa sui rossoneri. «Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione, si vede che è uno dei più grandi al mondo». E come tutti i milanisti, ha già cerchiato la data del derby sul proprio calendario .... «Petar Sucic? Giocatore molto forte, tra poco ci affronteremo nel derby e vedremo come mi tratterà … Speriamo mi rispetti e che non vada troppo forte».
