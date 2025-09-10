Infinito Modric, 40 anni da Maestro: ora altri successi con il Milan

Pianeta Milan
Luka Modric ha compiuto ieri 40 anni: festa per lui in Croazia dopo il doppio successo in Nazionale: da oggi torna a pensare solo al Milan
Daniele Triolo 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Luka Modric, centrocampista del Milan, che nella giornata di ieri ha compiuto 40 anni. Ha festeggiato con una grande prestazione, durata 82', a Zagabria in occasione di Croazia-Montenegro 4-0, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in cui ha fornito l'assist per il primo gol della sua Nazionale. Una festa proseguita poi dopo, con il coro dei tifosi croati nei suoi confronti, i palleggi in campo con la figlia Ema e, a mezzanotte, il taglio della torta al cioccolato nello spogliatoio con i suoi compagni.

Milan, Modric da oggi di nuovo a Milanello

Da oggi, però, Modric archivia festeggiamenti, la pausa Nazionali e la sua presenza numero 190 con la Croazia e torna a Milanello per rimettersi a disposizione del Milan di Massimiliano Allegri: secondo la 'rosea', per l'ultimo capitolo della sua storia, a tinte rossonere, Modric vuole un gran finale. Ha scelto di approdare al Milan perché era la squadra per cui tifava da bambino e con cui vuole chiudere la sua carriera da fuoriclasse affermato. In estate aveva avuto le garanzie che chiedeva sulla competitività del gruppo perché vuole vincere ancora.

E, come evidenziato dal quotidiano sportivo nazionale, il gran finale della storia - per Modric - non può che essere un ultimo trofeo. In fin dei conti, già diventato riferimento centrale nel Milan di Allegri: due gare su due da titolare in Serie A, il tecnico difficilmente rinuncerà alla sua classe quando il giocatore sarà in forma. E Modric è atteso dal 1' anche domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' per Milan-Bologna. Dopo aver utilizzato ieri per riposare e recuperare, oggi, a Milanello, sarà già in campo per allenarsi. Possibile che sia per una seduta leggera, per poi forzare magari da domani, quando la squadra rossonera sarà al completo.

Titolare anche in Milan-Bologna. E pensa già al derby

Nel frattempo, ha pensato anche al Milan anche durante gli ultimi giorni in Nazionale, rispondendo così in conferenza stampa sui rossoneri. «Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione, si vede che è uno dei più grandi al mondo». E come tutti i milanisti, ha già cerchiato la data del derby sul proprio calendario .... «Petar Sucic? Giocatore molto forte, tra poco ci affronteremo nel derby e vedremo come mi tratterà … Speriamo mi rispetti e che non vada troppo forte».

