Prima pagina Corriere dello Sport: “Leao vuole riaprire San Siro”

Domenica sera, poi, in Milan-Bologna, i rossoneri contano di recuperare Rafael Leão: l'attaccante portoghese non segna a 'San Siro', in campionato, da ben 473 giorni e vuole tornare a farlo. Il piano di Dan e Ryan Friedkin per la Roma, intanto, è molto chiaro: plusvalenze, nuovo stadio, ricavi in aumento e monte stipendi in decrescita.