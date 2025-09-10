Prima pagina Corriere dello Sport: “Leao vuole riaprire San Siro”

Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 10 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 10 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del big match di campionato tra Juventus e Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00. Sarà la prima volta, dal 1974 ad oggi, che bianconeri e nerazzurri si affronteranno entrambi senza un allenatore italiano in panchina.

Igor Tudor, nella Juve, medita di lanciare Dušan Vlahović al posto dell'infortunato Francisco Conceição, mentre Cristian Chivu, nell'Inter, farà giocare Manuel Akanji in difesa al posto di Yann-Aurel Bisseck. In Fiorentina-Napoli di sabato 13 settembre, alle ore 20:45, spazio in campo a Rasmus Højlund nella fila degli azzurri di Antonio Conte.

Domenica sera, poi, in Milan-Bologna, i rossoneri contano di recuperare Rafael Leão: l'attaccante portoghese non segna a 'San Siro', in campionato, da ben 473 giorni e vuole tornare a farlo. Il piano di Dan e Ryan Friedkin per la Roma, intanto, è molto chiaro: plusvalenze, nuovo stadio, ricavi in aumento e monte stipendi in decrescita.

Capitolo Nazionali: ieri sera, Norvegia-Moldova 11-1 nel Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026; pertanto, ora, per l'Italia - inserita nello stesso girone - si materializza l'incubo playoff. Macedonia del Nord-Italia 0-1, invece, con gol di Luca Marianucci, nell'ultima gara di settembre per le qualificazioni ai Campionati Europei Under 21.

