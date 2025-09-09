Milan, Guidi: “Allegri potrà sbizzarrirsi con Nkunku: ecco perché”

Il noto giornalista Marco Guidi sulla Gazzetta dello Sport ha analizzato l'incredibile duttilità tattica di Christopher Nkunku , che farà sicuramente piacere a Massimiliano Allegri . Ha poi spiegato quale sarà la collocazione del francese nello scacchiare del tecnico livornese. Ecco le parole di Guidi sul quotidiano rosa.

Guidi: "Nkunku al Milan non farà il trequartista"

"A meno di stravolgimenti tattici - a cui comunque Allegri in passato ci ha abituato - Christo (come lo chiamavano in Inghilterra) non agirà da trequartista puro. Finché il tecnico livornese manterrà inalterato il suo 3-5-2, infatti, Nkunku potrà trovare spazio verosimilmente da prima o seconda punta: nel primo caso con Pulisic, nel secondo in appoggio al nuovo Leao versione centravanti. Nel suo bagaglio, il francese possiede qualità e versatilità per assolvere al meglio entrambi i compiti. Ha il senso del gol di chi è chiamato a puntare la porta avversaria (solo Gimenez, nell’attuale rosa rossonera, ha toccato come lui le 20 reti in un singolo campionato) e in alternativa i movimenti per girare attorno a un “nove”.