Milan, Guidi: “Allegri potrà sbizzarrirsi con Nkunku: ecco perché”

Guidi analizza il possibile ruolo di Nkunku nello scacchiere di Allegri, e poi sottolinea l'incredibile duttilità del francese.
Il noto giornalista Marco Guidi sulla Gazzetta dello Sport ha analizzato l'incredibile duttilità tattica di Christopher Nkunku, che farà sicuramente piacere a Massimiliano Allegri. Ha poi spiegato quale sarà la collocazione del francese nello scacchiare del tecnico livornese. Ecco le parole di Guidi sul quotidiano rosa.

Guidi: "Nkunku al Milan non farà il trequartista"

"A meno di stravolgimenti tattici - a cui comunque Allegri in passato ci ha abituato - Christo (come lo chiamavano in Inghilterra) non agirà da trequartista puro. Finché il tecnico livornese manterrà inalterato il suo 3-5-2, infatti, Nkunku potrà trovare spazio verosimilmente da prima o seconda punta: nel primo caso con Pulisic, nel secondo in appoggio al nuovo Leao versione centravanti. Nel suo bagaglio, il francese possiede qualità e versatilità per assolvere al meglio entrambi i compiti. Ha il senso del gol di chi è chiamato a puntare la porta avversaria (solo Gimenez, nell’attuale rosa rossonera, ha toccato come lui le 20 reti in un singolo campionato) e in alternativa i movimenti per girare attorno a un “nove”.

D’altronde, stiamo parlando di un calciatore nato al Psg come mezzala ed evolutosi poi in tutti i ruoli d’attacco, dal trequartista all’esterno alto, fino alla punta vera e propria. Per questo Allegri potrà sbizzarrirsi partita dopo partita nello scegliere come utilizzarlo".

