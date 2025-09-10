Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric: ‘Il mio Milan? Tutto perfetto'”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric: ‘Il mio Milan? Tutto perfetto'”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Modric: 'Il mio Milan? Tutto perfetto''
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 10 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 10 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Jonathan David, attaccante della Juventus. Ha parlato della sua compatibilità con Dušan Vlahović, di quanto si diverte con Kenan Yıldız e del suo sogno di realizzare un gol contro l'Inter nel big match di sabato in campionato.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 10 settembre 2025

A proposito di Juventus-Inter: nella fila nerazzurre ci sarà l'esordio in difesa per Manuel Akanji. Ne farà le spese Yann-Aurel Bisseck. Nel Napoli che, invece, giocherà sul campo della Fiorentina, il tecnico Antonio Conte medita di lanciare subito Rasmus Højlund da titolare.

Il Milan festeggia Luka Modrić, che ieri ha compiuto 40 anni: il croato si sta trovando molto bene a Milanello e con i rossoneri. Spazio, poi, alle qualificazioni ai Mondiali 2026: la Norvegia ha battuto la Moldova per 11-1 in casa; in virtù di ciò, per l'Italia l'unico modo per arrivare alla kermesse iridata sarà attraverso i playoff.

Leggi anche
Milan, Guidi: “Allegri potrà sbizzarrirsi con Nkunku: ecco perché”
Milan, Guidi: “Le aspettative su Leao sono molto alte. Ora con Allegri …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA