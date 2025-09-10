Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric: ‘Il mio Milan? Tutto perfetto'”

A proposito di Juventus-Inter : nella fila nerazzurre ci sarà l'esordio in difesa per Manuel Akanji . Ne farà le spese Yann-Aurel Bisseck . Nel Napoli che, invece, giocherà sul campo della Fiorentina, il tecnico Antonio Conte medita di lanciare subito Rasmus Højlund da titolare.

Il Milan festeggia Luka Modrić, che ieri ha compiuto 40 anni: il croato si sta trovando molto bene a Milanello e con i rossoneri. Spazio, poi, alle qualificazioni ai Mondiali 2026: la Norvegia ha battuto la Moldova per 11-1 in casa; in virtù di ciò, per l'Italia l'unico modo per arrivare alla kermesse iridata sarà attraverso i playoff.