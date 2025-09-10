Prima pagina Tuttosport: “I 40 anni di Modric, un diavolo da derby”

Intanto, Jesse Marsch, Commissario Tecnico della Nazionale del Canada, applaude la Juventus per essersi portata a casa Jonathan David, definito "una garanzia". Luka Modrić, fuoriclasse del Milan, compie 40 anni e mette già nel mirino il derby contro l'Inter, mentre i campioni del passato del Torino parlando dell'attuale club granata come di "un albergo".
Infine, una riflessione: Giacomo 'Jack' Raspadori, attaccante che il Napoli ha ceduto nell'ultimo calciomercato estivo all'Atlético Madrid per soli 22 milioni di euro, è stato praticamente regalato. Almeno vedendo quanto costano poi altri giocatori in giro per l'Europa.
