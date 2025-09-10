Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “I 40 anni di Modric, un diavolo da derby”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 10 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 10 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta Juventus-Inter, big match della 3^ giornata della Serie A 2025-2026, attraverso la sfida a distanza tra i due numeri 10: chi sarà il più forte in campo tra Kenan Yıldız e Lautaro Martínez? I voti di Alessio Tacchinardi premiano il turco, mentre quelli di Aldo Serena regalano il vantaggio al 'Toro' argentino.

Intanto, Jesse Marsch, Commissario Tecnico della Nazionale del Canada, applaude la Juventus per essersi portata a casa Jonathan David, definito "una garanzia". Luka Modrić, fuoriclasse del Milan, compie 40 anni e mette già nel mirino il derby contro l'Inter, mentre i campioni del passato del Torino parlando dell'attuale club granata come di "un albergo".

Infine, una riflessione: Giacomo 'Jack' Raspadori, attaccante che il Napoli ha ceduto nell'ultimo calciomercato estivo all'Atlético Madrid per soli 22 milioni di euro, è stato praticamente regalato. Almeno vedendo quanto costano poi altri giocatori in giro per l'Europa.

