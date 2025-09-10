Milan, Leao ancora a parte. Ma un altro top si è allenato in gruppo

È probabile, per la 'rosea', che tale prudenza sarà usata anche oggi. L’obiettivo è quello di riportare Leao in gruppo da domani, giovedì 11 settembre, quando Allegri ritroverà anche gran parte dei nazionali. Compresi i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot, atteso al suo primo giorno da giocatore rossonero.
Intanto Nkunku è pronto al debutto, anche se non al top—
Nel frattempo, però, Allegri può riempire l’attacco con Christopher Nkunku, da ieri in squadra. Sebbene non al top della forma, il giocatore prelevato dal Chelsea nell'ultimo calciomercato estivo per 37 milioni di euro più bonus è pronto al debutto contro il Bologna di Vincenzo Italiano, anche soltanto per una manciata di minuti.
