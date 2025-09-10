Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, ecco quando tornerà in gruppo Leao. Nkunku pronto … o quasi

ULTIME MILAN NEWS

Milan, ecco quando tornerà in gruppo Leao. Nkunku pronto … o quasi

Milan, Leao ancora a parte. Ma un altro top si è allenato in gruppo
Rafael Leao, attaccante del Milan, si è allenato a parte ieri a Milanello: dovrebbe tornare in gruppo nella giornata di domani. Le ultime
Daniele Triolo Redattore 

Ieri pomeriggio, nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello, il Milan di Massimiliano Allegri - dopo tre giorni di riposo - ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro il Bologna. Il Diavolo ha ricominciato a prepararsi, ovviamente, a ranghi ridotti visti gli ultimi impegni di molti giocatori con le rispettive Nazionali.

Milan, Leao in gruppo solo da domani?

—  

Fuori anche gli infortunati eccellenti, così come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, come Rafael Leao. L'attaccante portoghese, classe 1999, che il 17 agosto scorso, in Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia, aveva rimediato un'elongazione al polpaccio destro, si è allenato ancora a parte.

LEGGI ANCHE

È probabile, per la 'rosea', che tale prudenza sarà usata anche oggi. L’obiettivo è quello di riportare Leao in gruppo da domani, giovedì 11 settembre, quando Allegri ritroverà anche gran parte dei nazionali. Compresi i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot, atteso al suo primo giorno da giocatore rossonero.

Intanto Nkunku è pronto al debutto, anche se non al top

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare ha già deciso il primo acquisto per gennaio >>>

Nel frattempo, però, Allegri può riempire l’attacco con Christopher Nkunku, da ieri in squadra. Sebbene non al top della forma, il giocatore prelevato dal Chelsea nell'ultimo calciomercato estivo per 37 milioni di euro più bonus è pronto al debutto contro il Bologna di Vincenzo Italiano, anche soltanto per una manciata di minuti.

Leggi anche
Milan, i difensori De Winter e Odogu sono ancora tutti da scoprire
Infinito Modric, 40 anni da Maestro: ora altri successi con il Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA