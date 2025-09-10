Milan, i difensori De Winter e Odogu sono ancora tutti da scoprire

Secondo la 'rosea', presto, però, ci sarà spazio per l'ex genoano, che Allegri conosce bene per averlo fatto debuttare, giovanissimo, in Champions League con la maglia della Juventus. Probabilmente, al posto di Tomori, da braccetto destro nella linea a tre, ma potrebbe anche giocare come riferimento centrale del terzetto, facendo rifiatare Matteo Gabbia.
Ottime impressioni da Milanello sul giovane ex Wolfsburg—
Desta, però, curiosità anche l'ultimo arrivato Odogu. Ha giocato solo 3 partite in Bundesliga e si trova già proiettato in una nuova realtà. Ha un gran fisico - è alto 191 centimetri - ed è considerato molto abile in marcatura. Una qualità, questa, molto apprezzata da Allegri. Per vederlo in campo, forse, servirà più tempo. Ma da Milanello raccontano di impressioni già molto positive su di lui.
