Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, De Winter e Odogu si preparano. A Milanello dicono che il tedesco …

ULTIME MILAN NEWS

Milan, De Winter e Odogu si preparano. A Milanello dicono che il tedesco …

Milan, i difensori De Winter e Odogu sono ancora tutti da scoprire
Koni De Winter e David Odogu, che il Milan ha preso da Genoa e Wolfsburg nell'ultimo calciomercato estivo, devono ancora giocare
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Koni De Winter e David Odogu, difensori centrali rispettivamente classe 2002 e 2006, che il Milan - nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, ha prelevato per 20 e 7 milioni di euro, in entrambi i casi più bonus, da Genoa e Wolfsburg.

Milan, De Winter e Odogu ancora mai in campo

—  

Sono loro, De Winter e Odogu, i rinforzi stagionali per la difesa del Milan di Massimiliano Allegri anche se finora nessuno dei due ha messo piede in campo. Il tedesco Odogu perché arrivato sul 'gong' del mercato, con le prime due partite di Serie A contro Cremonese e Lecce già archiviate. Il belga De Winter perché, nelle suddette gare, Allegri gli ha preferito Fikayo Tomori.

LEGGI ANCHE

Secondo la 'rosea', presto, però, ci sarà spazio per l'ex genoano, che Allegri conosce bene per averlo fatto debuttare, giovanissimo, in Champions League con la maglia della Juventus. Probabilmente, al posto di Tomori, da braccetto destro nella linea a tre, ma potrebbe anche giocare come riferimento centrale del terzetto, facendo rifiatare Matteo Gabbia.

Ottime impressioni da Milanello sul giovane ex Wolfsburg

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare ha già deciso il primo acquisto per gennaio >>>

Desta, però, curiosità anche l'ultimo arrivato Odogu. Ha giocato solo 3 partite in Bundesliga e si trova già proiettato in una nuova realtà. Ha un gran fisico - è alto 191 centimetri - ed è considerato molto abile in marcatura. Una qualità, questa, molto apprezzata da Allegri. Per vederlo in campo, forse, servirà più tempo. Ma da Milanello raccontano di impressioni già molto positive su di lui.

Leggi anche
Milan, ecco quando tornerà in gruppo Leao. Nkunku pronto … o quasi
Infinito Modric, 40 anni da Maestro: ora altri successi con il Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA