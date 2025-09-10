Milan, i difensori De Winter e Odogu sono ancora tutti da scoprire

Koni De Winter e David Odogu, che il Milan ha preso da Genoa e Wolfsburg nell'ultimo calciomercato estivo, devono ancora giocare

Daniele Triolo Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 09:43)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Koni De Winter e David Odogu, difensori centrali rispettivamente classe 2002 e 2006, che il Milan - nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, ha prelevato per 20 e 7 milioni di euro, in entrambi i casi più bonus, da Genoa e Wolfsburg.