Milan-Bologna, attacco ridotto: Allegri è alla ricerca di nuove soluzioni

Se Pulisic dovesse venir risparmiato, Allegri sta pensando all'avanzamento di Loftus-Cheek o Adrien Rabiot. L'inglese ha ricoperto già altre volte quel ruolo, l'ultima volta contro il Lecce. Per quanto riguarda il francese, conosce gli schemi di Allegri e viene da una stagione a dir poco brillante sotto la guida di Roberto De Zerbi.
Oggi, nella rifinitura, Allegri vedrà che fare, sciogliendo ogni tipo di dubbio. Pulisi sembrerebbe essere il favorito che andrà ad affiancare Gimenez, ma non è escluso che possa entrar a gara in corso. In attesa che Leao recuperi, l'allenatore deve richiedere un grande sforzo ai suoi uomini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA