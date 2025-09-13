Milan-Bologna, attacco ridotto: Allegri è alla ricerca di nuove soluzioni

Rafal Leao non prenderà parte alla partita: il fastidio che ha colpito il polpaccio destro del portoghese ancora non gli consente di rientrare col gruppo. Nkunku, arrivato per ultimo dal mercato, non ha il giusto minutaggio sulle gambe e non potrebbe partire come titolare. Il giovane Balentien può essere usato come jolly, ma Massimiliano Allegri ha poche alternative per il reparto offensivo: Gimenez e Pulisic. Non è da escludere, però, che l'allenatore livornese cambi e scelga di giocare avanzando un centrocampista per tenere l'americano in panchina e usarlo a partita in corso.