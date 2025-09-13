Pianeta Milan
Milan-Bologna, attacco ridotto: Allegri è alla ricerca di nuove soluzioni

Rafal Leao non prenderà parte alla partita, mentre Nkunku non è in forma: cosa sceglierà Allegri per la partita contro il Bologna?
Alessia Scataglini
Rafal Leao non prenderà parte alla partita: il fastidio che ha colpito il polpaccio destro del portoghese ancora non gli consente di rientrare col gruppo. Nkunku, arrivato per ultimo dal mercato, non ha il giusto minutaggio sulle gambe e non potrebbe partire come titolare. Il giovane Balentien può essere usato come jolly, ma Massimiliano Allegri ha poche alternative per il reparto offensivo: Gimenez e Pulisic. Non è da escludere, però, che l'allenatore livornese cambi e scelga di giocare avanzando un centrocampista per tenere l'americano in panchina e usarlo a partita in corso.

Milan-Bologna: attacco in crisi. Le soluzioni di Allegri

Quest'ipotesi, come riferito dal Corriere dello Sport, trova conferma negli allenamenti svolti in questi giorni a Milanello. Pulisic, reduce da alcuni impegni con la Nazionale statunitense, potrebbe essere gestito in modo differente. Gimenez, invece, con il Messico ha giocato soltanto due spezzoni, mettendo a segno anche un gol: Allegri lo considera un titolare al 100%.

Se Pulisic dovesse venir risparmiato, Allegri sta pensando all'avanzamento di Loftus-Cheek o Adrien Rabiot. L'inglese ha ricoperto già altre volte quel ruolo, l'ultima volta contro il Lecce. Per quanto riguarda il francese, conosce gli schemi di Allegri e viene da una stagione a dir poco brillante sotto la guida di Roberto De Zerbi.

Oggi, nella rifinitura, Allegri vedrà che fare, sciogliendo ogni tipo di dubbio. Pulisi sembrerebbe essere il favorito che andrà ad affiancare Gimenez, ma non è escluso che possa entrar a gara in corso. In attesa che Leao recuperi, l'allenatore deve richiedere un grande sforzo ai suoi uomini.

