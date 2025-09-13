Milan-Bologna, Rabiot gioca subito? Cosa passa nella mente di Allegri

Il Milan ha concluso la sua sessione estiva di calciomercato con dieci nuovi acquisti, più il ritorno di Alexis Saelemaekers e la ciliegina sulla torta dell'arrivo di Adrien Rabiot , fortemente voluto dall'allenatore Massimiliano Allegri . Messo ai margini dall' Olympique Marsiglia dopo la rissa in spogliatoio al termine di Rennes-Marsiglia 1-0 di Ligue 1 , Rabiot si è messo velocemente d'accordo con il Diavolo che, per lui, ha pagato 9,5 milioni di euro ( bonus inclusi ) al club della Costa Azzurra .

Milan-Bologna, Rabiot probabile titolare a 'San Siro'

Con enorme soddisfazione del tecnico livornese. Accontentato dalla società in almeno una richiesta su tre avanzate nel summit di calciomercato andato in scena a 'Casa Milan' domenica 24 agosto. Un incontro nel quale aveva chiesto un difensore di esperienza (non arrivato), Rabiot e Dušan Vlahović (rimasto alla Juventus). E il nuovo numero 12 del Milan, così come auspicato da lui stesso nella conferenza stampa di presentazione di ieri a 'Casa Milan', potrebbe scendere subito in campo da titolare. L'occasione, Milan-Bologna, in programma domani sera, alle ore 20:45 a 'San Siro' e valida per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026, è propizia.