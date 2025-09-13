Milan-Bologna, Rabiot gioca subito? Cosa passa nella mente di Allegri

Nonostante i pochi allenamenti con il gruppo nelle gambe (saranno tre giorni, compresa la rifinitura odierna), Rabiot- secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - è deputato a giocare dal 1' come mezzala sinistra nel 3-5-1-1 di Allegri. Uno schieramento che prevede Mike Maignan tra i pali; il terzetto Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović in difesa; poi Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, lo stesso Rabiot e Pervis Estupiñán a metà campo. Con Ruben Loftus-Cheek in sostegno dell'unica punta, Santiago Giménez.
