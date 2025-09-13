Milan-Bologna, Rabiot gioca subito? Cosa passa nella mente di Allegri

Pianeta Milan
Domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Milan-Bologna e Adrien Rabiot potrebbe scendere in campo dal 1' nonostante i pochi allenamenti con il gruppo agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri. Le ultime news
Il Milan ha concluso la sua sessione estiva di calciomercato con dieci nuovi acquisti, più il ritorno di Alexis Saelemaekers e la ciliegina sulla torta dell'arrivo di Adrien Rabiot, fortemente voluto dall'allenatore Massimiliano Allegri. Messo ai margini dall'Olympique Marsiglia dopo la rissa in spogliatoio al termine di Rennes-Marsiglia 1-0 di Ligue 1, Rabiot si è messo velocemente d'accordo con il Diavolo che, per lui, ha pagato 9,5 milioni di euro (bonus inclusi) al club della Costa Azzurra.

Milan-Bologna, Rabiot probabile titolare a 'San Siro'

Con enorme soddisfazione del tecnico livornese. Accontentato dalla società in almeno una richiesta su tre avanzate nel summit di calciomercato andato in scena a 'Casa Milan' domenica 24 agosto. Un incontro nel quale aveva chiesto un difensore di esperienza (non arrivato), Rabiot e Dušan Vlahović (rimasto alla Juventus). E il nuovo numero 12 del Milan, così come auspicato da lui stesso nella conferenza stampa di presentazione di ieri a 'Casa Milan', potrebbe scendere subito in campo da titolare. L'occasione, Milan-Bologna, in programma domani sera, alle ore 20:45 a 'San Siro' e valida per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026, è propizia.

Nonostante i pochi allenamenti con il gruppo nelle gambe (saranno tre giorni, compresa la rifinitura odierna), Rabiot- secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - è deputato a giocare dal 1' come mezzala sinistra nel 3-5-1-1 di Allegri. Uno schieramento che prevede Mike Maignan tra i pali; il terzetto Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović in difesa; poi Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, lo stesso Rabiot e Pervis Estupiñán a metà campo. Con Ruben Loftus-Cheek in sostegno dell'unica punta, Santiago Giménez.

