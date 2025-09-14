Ex Milan, Fabregas su Morata: “Il momento arriva per tutti”

Dopo soli 6 mesi al Milan , l'avventura rossonera di Alvaro Morata si è conclusa. A gennaio, infatti, il centravanti spagnolo è andato in prestito al Galatasaray . La sua permanenza in Turchia avrebbe dovuto durare per un anno, fino a gennaio 2026. Così non è stato. Morata ha voluto fortemente cambiare di nuovo squadra. Ad aspettarlo al rientro in Italia, infatti, c'è stato il suo connazionale Cesc Fabregas , allenatore del Como . Alvaro è rimasto molto ben impressionato dal progetto e ha deciso di sposarlo. Ora, sulle sponde del lago, si ritrova a fare da chioccia ai moltissimi giovani talenti presenti nell'organico della squadra lombarda. Finora non ha mai giocato da titolare. Presto, però, potrebbe arrivare il suo momento. Lo ha confermato Fabregas nella conferenza stampa precedente la partita contro il Genoa (in programma domani alle 20:45). Di seguito, si riportano le sue parole.

Le parole del tecnico spagnolo (che ha alluso agli impegni di Morata con la nazionale): "Sarebbe stato meglio se fosse rimasto qua. Noi però siamo fortunati, giochiamo lunedì e normalmente una volta alla settimana. Se invece giochi in Europa non c'è tempo ma tanto video, poco campo e parlare troppo. Ma lui è abituato, ha fatto tutta la carriera così. Solo lui può dirti come sta. Però è molto vicino, ha giocato anche 20-25 minuti con la Nazionale. Il momento arriva per tutti".