Ex Milan, De La Fuente: “Morata è un esempio per noi”

Alvaro Morata ha trascorso un'estate abbastanza travagliata. Il Galatasaray, infatti, che lo aveva preso in prestito dal Milan fino a gennaio 2026, non voleva lasciarlo andare al Como. Il giocatore, invece, voleva fortemente raggiungere il connazionale Cesc Fabregas sulle sponde del lago. Alla fine, dopo una lunghissima trattativa di calciomercato, Milan, Galatasaray e Como hanno trovato la quadra e Alvaro ha potuto ritornare in Italia, al Como. Con la maglia dei lariani ha già esordito. Morata vorrebbe diventare un punto di riferimento dentro e fuori dal campo per la sua nuova squadra. Un po' come lo è in Nazionale, dove è capitano e leader. Lo ha confermato il suo CT De La Fuente al termine della larga vittoria contro la Turchia di qualche giorno fa. Ecco, dunque, che cosa ha detto l'allenatore.