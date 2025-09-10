"Allegri è un allenatore che vive del passato, che non migliora nessun giocatore e che è solo bravo con la stampa". Parla così Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore ha un parere chiaro. Ecco le sue parole durante 'Viva El Futbol': "Ci sono giornalisti che hanno già dato tanti motivi per salvaguardare Allegri e non dargli la colpa. La scelta, quindi, per me è sbagliata".