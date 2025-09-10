Cassano continua con il suo parere su Allegri: "Va avanti solo di sceneggiate e di furbizia. Lui dice di avere una buona squadra e i suoi pretoriani fanno subito notare che manca un attaccante, un difensore o altro. L’unico difensore decente che avevano lo hanno venduto al Newcastle per me è una scelta sbagliatissima".
Cassano conclude così il suo pensiero: "Il Milan avrebbe fatto meglio a prendere Serse Cosmi e Mazzarri. E’ stato l’algoritmo? No! Non serve a nulla, anche nella società del Milan ci sono incompetenti. Per me la scelta è sbagliatissima".
