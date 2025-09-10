Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Cassano duro su Allegri: “Vive nel passato. Non migliora nessuno. Bravo solo …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Cassano duro su Allegri: “Vive nel passato. Non migliora nessuno. Bravo solo …”

Milan, Cassano attacca Allegri: 'Va avanti solo di sceneggiate e di furbizia'
Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha attaccato di nuovo Massimiliano Allegri, attuale allenatore rossonero. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Allegri è un allenatore che vive del passato, che non migliora nessun giocatore e che è solo bravo con la stampa". Parla così Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore ha un parere chiaro. Ecco le sue parole durante 'Viva El Futbol': "Ci sono giornalisti che hanno già dato tanti motivi per salvaguardare Allegri e non dargli la colpa. La scelta, quindi, per me è sbagliata".

Milan, Cassano contro Allegri

—  

"Allegri non può più allenare una grande squadra, o meglio, non può gestire una squadra come il Milan". Incalza così Cassano che attacca ancora una volta l'attuale allenatore del Milan. Allegri, ricordiamo, ha vinto in passato uno scudetto con la maglia rossonera e ha iniziato la sua stagione in Serie A con una sconfitta e una vittoria.

LEGGI ANCHE

Cassano continua con il suo parere su Allegri: "Va avanti solo di sceneggiate e di furbizia. Lui dice di avere una buona squadra e i suoi pretoriani fanno subito notare che manca un attaccante, un difensore o altro. L’unico difensore decente che avevano lo hanno venduto al Newcastle per me è una scelta sbagliatissima".

LEGGI ANCHE: Milan, cosa fai senza Leao? Per Allegri i problemi non finiscono>>>

Cassano conclude così il suo pensiero: "Il Milan avrebbe fatto meglio a prendere Serse Cosmi e Mazzarri. E’ stato l’algoritmo? No! Non serve a nulla, anche nella società del Milan ci sono incompetenti. Per me la scelta è sbagliatissima".

Leggi anche
Milan, Ventola: “Allegri? Sono poco fiducioso”. Ecco il motivo
Milan, Passerini: “Modric, una leadership oltre il campo”. Ecco i motivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA