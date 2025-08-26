Milan, Cassano: “Gimenez più forte di Vlahovic. Allegri un non allenatore”

Su Massimiliano Allegri: "Nessuno dice che il 95% delle amichevoli fatte dal Milan quest’estate è stato con la difesa a 4, ieri con la difesa a 3. Se non lavori e non ti adegui al calcio che va veloce, il carro oramai è finito. Non ti danno più opportunità. Poi qualcuno mi deve spiegare, Tare della situazione, se qualcuno gli ha imposto Allegri oppure l’ha preso lui. Perché qualcuno si deve prendere la responsabilità quest’anno. Io non posso pensare che il Milan riparta da un allenatore non allenatore".
