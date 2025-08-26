Milan, Cassano: “Gimenez più forte di Vlahovic. Allegri un non allenatore”

Pianeta Milan
Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni su Milan-Cremonese, tra l'elogio di Santiago Gimenez e la critica a Massimiliano Allegri
Fabio Barera
Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol' in merito a Milan-Cremonese, tra l'elogio a Santiago Gimenez e la critica a Massimiliano Allegri. Ecco, dunque, le sue parole.

Su Santiago Gimenez: "Parto dal presupposto: con tutti quelli che stanno cercando in attacco, Gimenez è il più forte. Qua lo dico e qua lo confermo: Gimenez è un signor attaccante, è molto più forte di Vlahovic, di Hojlund del Manchester United. Harder è buono, se l’hanno preso è buono. Tra tutti questi è più forte. Se tu Gimenez lo metti al posto di Douvikas al Como, fa 30 gol in questa stagione. Perché è un giocatore tecnico, qualitativo. Se invece devi giocare alla ‘carlona’, continuando con l’anno scorso e quest’anno anche peggio con il genio che è arrivato in panchina. Qualcuno, invece di dare la colpa a Gimenez che gli arrivano palle in c*lo alla luna, bastonate sul collo, dovrebbe criticare il signor Allegri. Non ne ho sentita una per lui".

Su Massimiliano Allegri: "Nessuno dice che il 95% delle amichevoli fatte dal Milan quest’estate è stato con la difesa a 4, ieri con la difesa a 3. Se non lavori e non ti adegui al calcio che va veloce, il carro oramai è finito. Non ti danno più opportunità. Poi qualcuno mi deve spiegare, Tare della situazione, se qualcuno gli ha imposto Allegri oppure l’ha preso lui. Perché qualcuno si deve prendere la responsabilità quest’anno. Io non posso pensare che il Milan riparta da un allenatore non allenatore".

