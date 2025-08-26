Milan, Cassano: “Gimenez più forte di Vlahovic. Allegri un non allenatore”

Su Santiago Gimenez: "Parto dal presupposto: con tutti quelli che stanno cercando in attacco, Gimenez è il più forte. Qua lo dico e qua lo confermo: Gimenez è un signor attaccante, è molto più forte di Vlahovic, di Hojlund del Manchester United. Harder è buono, se l’hanno preso è buono. Tra tutti questi è più forte. Se tu Gimenez lo metti al posto di Douvikas al Como, fa 30 gol in questa stagione. Perché è un giocatore tecnico, qualitativo. Se invece devi giocare alla ‘carlona’, continuando con l’anno scorso e quest’anno anche peggio con il genio che è arrivato in panchina. Qualcuno, invece di dare la colpa a Gimenez che gli arrivano palle in c*lo alla luna, bastonate sul collo, dovrebbe criticare il signor Allegri. Non ne ho sentita una per lui".