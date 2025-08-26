Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube' che ha in collaborazione con il collega Fabrizio Romano, soffermandosi in modo particolare sul Milan e su alcuni temi caldi, quali quello relativo ad Adrien Rabiot. Non solo, perché poi ha smentito le voci su Janlu Sanchez e Fabio Silva, che erano invece trapelate negli ultimi giorni. Ecco, dunque, le sue parole in merito.