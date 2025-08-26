Su Fabio Silva: "Per quanto riguarda l'attacco del Milan, non mi risultano contatti per Fábio Silva, che è sempre sempre sempre più vicino al Borussia Dortmund. Mancano le firme, ma di fatto ci sono gli accordi verbali tra le parti".
Su Adrien Rabiot: "Nella giornata di oggi il Milan ha avviato i primi contatti diretti per Rabiot, primissima richiesta di Allegri. Qualora dovesse arrivare Rabiot, Allegri darebbe il via libera per Musah su cui c’è l’Atalanta. Contatti anche oggi".
