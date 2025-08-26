Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Rabiot, contatti diretti. Juanlu e Fabio Silva …”

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, tra Adrien Rabiot e Juanlu Sanchez
Fabio Barera
Fabio Barera 

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube' che ha in collaborazione con il collega Fabrizio Romano, soffermandosi in modo particolare sul Milan e su alcuni temi caldi, quali quello relativo ad Adrien Rabiot. Non solo, perché poi ha smentito le voci su Janlu Sanchez e Fabio Silva, che erano invece trapelate negli ultimi giorni. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Calciomercato Milan, Moretto conferma tutto su Rabiot: poi smentisce altre due piste

Su Juanlu Sanchez: "Non mi risulta che il Milan sia su Juanlu Sánchez del Siviglia, non ci sono stati contatti oggi per quanto riguarda questa situazione".

Su Fabio Silva: "Per quanto riguarda l'attacco del Milan, non mi risultano contatti per Fábio Silva, che è sempre sempre sempre più vicino al Borussia Dortmund. Mancano le firme, ma di fatto ci sono gli accordi verbali tra le parti".

Su Adrien Rabiot: "Nella giornata di oggi il Milan ha avviato i primi contatti diretti per Rabiot, primissima richiesta di Allegri. Qualora dovesse arrivare Rabiot, Allegri darebbe il via libera per Musah su cui c’è l’Atalanta. Contatti anche oggi".

