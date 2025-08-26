Milan, senti Suwarso: 'Morata? Per venire qui si è ridotto lo stipendio ...'

Su Alvaro Morata: "Ad Alvaro piace molto lo stile di gioco di Cesc Fabregas. Pur di venire qui si è ridotto più della metà lo stipendio. Assicuro che una qualificazione alle coppe non è fra gli obiettivi del nostro piano industriale. Certamente non possiamo inseguire a ogni costo il risultato sportivo rischiando di andare in bancarotta. È vero che giocando in Europa aumenterebbero le risorse in entrata, ma contestualmente si renderebbe necessario creare una squadra più forte o più nutrita per affrontare più competizioni e dovremmo poi rispettare i paletti del fair play finanziario. Festeggerei per un posto finale nella metà sinistra della classifica? I risultati sono belli, ma non migliorano i conti".