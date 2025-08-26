Milan, senti Suwarso: 'Morata? Per venire qui si è ridotto lo stipendio ...'

Pianeta Milan
Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al trasferimento di Alvaro Morata dal Milan
Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'Il Corriere della Sera', soffermandosi in modo particolare sul trasferimento di Alvaro Morata dal Milan. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Sul calciomercato: "Quest'estate abbiamo investito più di 100 milioni di euro sul mercato? Iniziamo nel chiarire che la cifra non è stata versata in unica soluzione, ma verrà rateizzata in più annualità. Fino a due anni fa eravamo in Serie B, perciò si era reso necessario costruire una base per disputare la stagione in A. Ora arriverà un punto in cui, dopo aver cresciuto i nostri giovani, dovremo venderne qualcuno inseguendo una strategia di sostenibilità".

Su Alvaro Morata: "Ad Alvaro piace molto lo stile di gioco di Cesc Fabregas. Pur di venire qui si è ridotto più della metà lo stipendio. Assicuro che una qualificazione alle coppe non è fra gli obiettivi del nostro piano industriale. Certamente non possiamo inseguire a ogni costo il risultato sportivo rischiando di andare in bancarotta. È vero che giocando in Europa aumenterebbero le risorse in entrata, ma contestualmente si renderebbe necessario creare una squadra più forte o più nutrita per affrontare più competizioni e dovremmo poi rispettare i paletti del fair play finanziario. Festeggerei per un posto finale nella metà sinistra della classifica? I risultati sono belli, ma non migliorano i conti".

