Ex Milan, Fabregas su Morata: “Non doveva giocare ma lui si sente bene”

Morata è da pochi giorni al Como. Ieri ha esordito nel match di Coppa Italia contro il Sudtirol. Le parole di Fabregas nel post partita
Alvaro Morata è finalmente un giocatore del Como. Da qualche giorno ormai si è chiusa una lunga telenovela di calciomercato. Il Galatasaray - dietro pagamento di un discreto indennizzo - si è deciso a lasciar partire il giocatore, interrompendo anticipatamente il prestito dal Milan.

Ora Morata ha raggiunto il suo connazionale Cesc Fabregas e ieri sera ha fatto il suo esordio con i lariani. Al 66' ha preso il posto di Douvikas, autore di una doppietta nella vittoria per 3-1 dei lombardi. Al termine della gara, il suo allenatore ha parlato di Alvaro ai microfoni dei giornalisti.

Ecco cosa ha detto: "Non doveva giocare ma lui si sente bene. Vogliamo andare un po' piano, mi ha convinto di mandarlo in campo. Dopo vediamo come andrà".

