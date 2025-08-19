Ex Milan, Fabregas su Morata: “Non doveva giocare ma lui si sente bene”

Morata è da pochi giorni al Como. Ieri ha esordito nel match di Coppa Italia contro il Sudtirol. Le parole di Fabregas nel post partita

Alvaro Morata è finalmente un giocatore del Como . Da qualche giorno ormai si è chiusa una lunga telenovela di calciomercato. Il Galatasaray - dietro pagamento di un discreto indennizzo - si è deciso a lasciar partire il giocatore, interrompendo anticipatamente il prestito dal Milan .

Fabregas su Morata: "Sta bene"

Ora Morata ha raggiunto il suo connazionale Cesc Fabregas e ieri sera ha fatto il suo esordio con i lariani. Al 66' ha preso il posto di Douvikas, autore di una doppietta nella vittoria per 3-1 dei lombardi. Al termine della gara, il suo allenatore ha parlato di Alvaro ai microfoni dei giornalisti.