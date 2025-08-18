Calciomercato Milan, Okafor dice addio? Piace Stroeykens: il costo

Quanto potrebbe costare? Secondo il sito specializzato, i belgi potrebbero chiedere circa 10 milioni di euro. Il nome di Stroeykens sarebbe presente nella shortlist del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Noah Okafor, attaccante del Milan, sarebbe vicino a un suo trasferimento al Leeds. Secondo le ultime notizie, infatti, lo svizzero potrebbe partire per 20 milioni di euro. Secondo Calciomercato.com Rafael Leao potrebbe essere un fattore: bisognerebbe aspettare per conoscere gli esiti degli esami a cui dovrebbe sottoposto il portoghese nelle prossime ore. Il portoghese, infatti, è uscito durante Milan-Bari per un fastidio al polpaccio. Prima di dare il via libera a Okafor, il Milan potrebbe volere attendere proprio il riscontro ufficiale su Leao.
E se Okafor dovesse davvero partire? Calciomercato.com conferma le voci e le indiscrezioni francesi: il Milan sarebbe interessato a Mario Stroeykens, trequartista ventenne dell’Anderlecht, che potrebbe giocare anche come seconda punta o eventualmente come ala sulla fascia sinistra.
Quanto potrebbe costare? Secondo il sito specializzato, i belgi potrebbero chiedere circa 10 milioni di euro. Il nome di Stroeykens sarebbe presente nella shortlist del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA