Calciomercato Milan, Okafor dice addio? Piace Stroeykens: il costo

Calciomercato Milan, se Okafor dovesse davvero partire? Occhio al profilo di Mario Stroeykens: ecco le ultime novità e la valutazione

Noah Okafor , attaccante del Milan , sarebbe vicino a un suo trasferimento al Leeds. Secondo le ultime notizie, infatti, lo svizzero potrebbe partire per 20 milioni di euro. Secondo Calciomercato.com Rafael Leao potrebbe essere un fattore: bisognerebbe aspettare per conoscere gli esiti degli esami a cui dovrebbe sottoposto il portoghese nelle prossime ore. Il portoghese, infatti, è uscito durante Milan-Bari per un fastidio al polpaccio. Prima di dare il via libera a Okafor , il Milan potrebbe volere attendere proprio il riscontro ufficiale su Leao.

Calciomercato Milan, Stroeykens l'erede di Okafor? Ecco la sua valutazione

E se Okafor dovesse davvero partire? Calciomercato.com conferma le voci e le indiscrezioni francesi: il Milan sarebbe interessato a Mario Stroeykens, trequartista ventenne dell’Anderlecht, che potrebbe giocare anche come seconda punta o eventualmente come ala sulla fascia sinistra.