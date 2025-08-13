Il Milan, ormai lo si sa, ha una missione chiara: puntare sui giovani talenti che un giorno potranno diventare i protagonisti del futuro. È in quest'ottica che, secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna , i rossoneri avrebbero messo nel mirino Mario Stroeykens , gioiellino belga dell'Anderlecht . Un profilo che si incastra perfettamente nella filosofia del club, che non smette di scandagliare il panorama internazionale alla ricerca di promesse da far esplodere.

Calciomercato Milan, Stroeykens è il nome nuovo: chi è il talento belga

Stroeykens, trequartista classe 2004, è l'ennesima gemma del settore giovanile dell'Anderlecht, un vivaio da sempre prolifico. La sua ascesa è stata rapida e impressionante: dopo aver firmato il primo contratto da professionista a soli 16 anni, ha debuttato in prima squadra nel 2021. La scorsa stagione è stata quella della consacrazione, con la prima doppietta in carriera che ha acceso i riflettori su di lui. Un giocatore dinamico e completo, che spicca per le sue doti nel dribbling, la visione di gioco e l'efficacia in zona gol.