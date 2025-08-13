Calciomercato Milan, Stroeykens è il nome nuovo: chi è il talento belga

Pianeta Milan
Il Milan, ormai lo si sa, ha una missione chiara: puntare sui giovani talenti; ed ecco che spunta Mario Storeykens
Alessia Scataglini

Il Milan, ormai lo si sa, ha una missione chiara: puntare sui giovani talenti che un giorno potranno diventare i protagonisti del futuro. È in quest'ottica che, secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Mario Stroeykens, gioiellino belga dell'Anderlecht. Un profilo che si incastra perfettamente nella filosofia del club, che non smette di scandagliare il panorama internazionale alla ricerca di promesse da far esplodere.

Stroeykens, trequartista classe 2004, è l'ennesima gemma del settore giovanile dell'Anderlecht, un vivaio da sempre prolifico. La sua ascesa è stata rapida e impressionante: dopo aver firmato il primo contratto da professionista a soli 16 anni, ha debuttato in prima squadra nel 2021. La scorsa stagione è stata quella della consacrazione, con la prima doppietta in carriera che ha acceso i riflettori su di lui. Un giocatore dinamico e completo, che spicca per le sue doti nel dribbling, la visione di gioco e l'efficacia in zona gol.

Il suo valore di mercato, che si aggira attorno ai 12 milioni di euro secondo Transfermarkt, lo rende un obiettivo accessibile ma al tempo stesso di grande prospettiva. L'operazione, tuttavia, non sarà semplice, visto l'interesse di numerosi club europei e la ferma volontà dell'Anderlecht di trattenere il suo gioiello.

