Il Milan continua a scandagliare il mercato dei giovani talenti, e l'ultimo nome finito nel mirino rossonero è quello di Mario Stroeykens. Stando a quanto riportato dal giornalista Santi Aouna, il club milanese starebbe seguendo con grande attenzione il talentuoso trequartista belga, classe 2004, in forza all'Anderlecht.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan: occhi puntati nuovamente in Belgio, ecco Stroeykens
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan: occhi puntati nuovamente in Belgio, ecco Stroeykens
Il Milan continua a scandagliare il mercato dei giovani talenti, e l'ultimo nome finito nel mirino rossonero è quello di Mario Stroeykens
Mercato Milan, occhi sul gioiello belga: Stroeykens nel mirino rossonero—
LEGGI ANCHE: Thiaw, il tesoro inatteso: il Milan dice addio e fa un affare record
Stroeykens è considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio belga. Con la sua abilità nel dribbling, un'ottima visione di gioco e un'impressionante efficacia in zona gol e assist, il giovane ha già attirato su di sé l'interesse di numerosi club europei. L'affare, però, non si preannuncia semplice. L'Anderlecht non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo gioiello e la concorrenza internazionale è serrata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA