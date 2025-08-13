Calciomercato Milan: occhi puntati nuovamente in Belgio, ecco Stroeykens

Il Milan continua a scandagliare il mercato dei giovani talenti, e l'ultimo nome finito nel mirino rossonero è quello di Mario Stroeykens . Stando a quanto riportato dal giornalista Santi Aouna , il club milanese starebbe seguendo con grande attenzione il talentuoso trequartista belga, classe 2004, in forza all'Anderlecht.

Stroeykens è considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio belga. Con la sua abilità nel dribbling, un'ottima visione di gioco e un'impressionante efficacia in zona gol e assist, il giovane ha già attirato su di sé l'interesse di numerosi club europei. L'affare, però, non si preannuncia semplice. L'Anderlecht non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo gioiello e la concorrenza internazionale è serrata.