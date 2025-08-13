Thiaw, il tesoro inatteso: il Milan dice addio e fa un affare record

Un fulmine a ciel sereno, ma non troppo. La cessione di Malick Thiaw al Newcastle ha scosso l'ambiente rossonero, pur non cogliendolo del tutto di sorpresa. Se da una parte c'erano le intenzioni di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare di trattenerlo, proponendogli un ruolo da protagonista e un rinnovo sostanzioso, dall'altra c'era la ferma volontà del difensore tedesco di cambiare aria. Il corteggiamento del Newcastle, serrato e convincente, ha fatto il resto. Thiaw ha deciso di porre fine alla sua esperienza in rossonero, e a quel punto per il Milan è diventato prioritario monetizzare al massimo.