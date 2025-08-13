Thiaw, il tesoro inatteso: il Milan dice addio e fa un affare record

Arrivato nell'estate 2022 con un costo storico di 9,3 milioni di euro e un valore residuo a bilancio di 3,8 milioni, Thiaw è diventato una risorsa preziosa anche dal punto di vista finanziario. Oltre alla plusvalenza, il Milan risparmierà anche circa 2,95 milioni di euro lordi tra ingaggio e ammortamenti.
Affare finanziario vs. perdita tecnica: il tempo darà il suo verdetto—
La cessione di Malick Thiaw si posiziona in una classifica d'élite, in cui spiccano nomi come Kakà, Tonali e Shevchenko. Questo il confronto tra le 10 maggiori plusvalenze rossonere:
Dal punto di vista puramente economico, l'operazione è indiscutibilmente un successo. Dal punto di vista sportivo, però, la storia è ancora tutta da scrivere. La perdita di un difensore giovane come Thiaw lascia un vuoto tecnico che la dirigenza dovrà colmare. Solo il tempo dirà se l'esigenza di cassa avrà prevalso sulla necessità di mantenere in rosa un potenziale punto fermo per il futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA