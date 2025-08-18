Calciomercato Milan, i rossoneri si sono mossi tantissimo in questa sessione, sia con 7 acquisti, sia con tantissime cessioni. L'ultima, in ordine cronologico, potrebbe essere quella di Noah Okafor. L'esterno svizzero potrebbe passare al Leeds per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Che impatto avrebbe a bilancio?