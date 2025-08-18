Pianeta Milan
Milan, cessione Okafor: sorride (ancora) il bilancio. Sale a una grande cifra le plusvalenze

L'ultima cessione del Milan, in ordine cronologico, potrebbe essere quella di Noah Okafor. Ecco il possibile impatto sul bilancio rossonero
Calciomercato Milan, i rossoneri si sono mossi tantissimo in questa sessione, sia con 7 acquisti, sia con tantissime cessioni. L'ultima, in ordine cronologico, potrebbe essere quella di Noah Okafor. L'esterno svizzero potrebbe passare al Leeds per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Che impatto avrebbe a bilancio?

Secondo Calcio e Finanza, il costo storico di Okafor per il Milan sarebbe di 15,5 milioni di euro, che i rossoneri versarono nelle casse del Salisburgo. Il valore residuo a bilancio dello svizzero, al 30 giungo 2025, sarebbe a quota 9,3 milioni di euro. Considerano il possibile incasso di 20 milioni, la plusvalenza sarebbe di 10,7 milioni di euro. Contando tutte le operazioni in uscita dell’estate rossonera le plusvalenze toccherebbero quota 150 milioni di euro, a fronte di acquisti per oltre 100 milioni di euro.

Il sito specializzato aggiunge: dalla possibile cessione di Okafor, il Milan risparmierebbe anche la quota di ammortamento (3,1 milioni) e lo stipendio lordo (1,31 milioni considerando la metà pagata dal Napoli nella scorsa stagione). L'impatto totale, quindi sarebbe di circa 15,11 milioni di euro

