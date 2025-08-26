Pedullà: 'Vlahovic ha aperto al Milan. Harder? Mi sembra surreale ...'

Su Conrad Harder: "Spiegatemi. L'operazione è completata, ma lo Sporting ti dice di aspettare perché deve prendere il sostituto. Spiegatemi voi. Io sono il Milan e tu sei lo Sporting, io ho bisogno di un attaccante perché Gimenez non è adeguato e devo aspettarti. Io ho fatto ho questa operazione e mi tieni sospeso per aria? Questo è il Milan. Stiamo parlando di un ragazzo forte e giovane e adesso siamo qui con le braccia conserte ad aspettare quando si poteva prendere Vlahovic e dare il rinforzo che voleva Allegri. A prescindere da come andranno gli ultimi giorni di mercato. Mi sembra surreale".