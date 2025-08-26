Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pedullà: “Vlahovic ha aperto al Milan. Harder? Mi sembra surreale …”

ULTIME MILAN NEWS

Pedullà: “Vlahovic ha aperto al Milan. Harder? Mi sembra surreale …”

Pedullà: 'Vlahovic ha aperto al Milan. Harder? Mi sembra surreale ...'
Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sull'attacco del Milan, tra Conrad Harder e Dusan Vlahovic
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube' in merito all'attacco del Milan, tra Dusan Vlahovice Conrad Harder. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pedullà tuona sulla questione Harder: e su Vlahovic rivela che ...

Su Dusan Vlahovic: "Vlahovic ha dato apertura al Milan, ma i matrimoni si fanno in due. Se arrivi alla fine il rischio di arrivare con il cerino in mano non è solo per il Milan, ma anche per la Juventus che dal 1° settembre si ritroverebbe con il cerino in mene. Certezze non ne ho, punti definitivi non ne voglio mettere".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Allegri vuole Rabiot: contatti in corso! I dettagli

Su Conrad Harder: "Spiegatemi. L'operazione è completata, ma lo Sporting ti dice di aspettare perché deve prendere il sostituto. Spiegatemi voi. Io sono il Milan e tu sei lo Sporting, io ho bisogno di un attaccante perché Gimenez non è adeguato e devo aspettarti. Io ho fatto ho questa operazione e mi tieni sospeso per aria? Questo è il Milan. Stiamo parlando di un ragazzo forte e giovane e adesso siamo qui con le braccia conserte ad aspettare quando si poteva prendere Vlahovic e dare il rinforzo che voleva Allegri. A prescindere da come andranno gli ultimi giorni di mercato. Mi sembra surreale".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Carnevali (AD Sassuolo): “Adli? Pista chiusa per …”
Milan, Pellegatti: “Perché vendi Okafor con Leao infortunato? Non ho parole …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA