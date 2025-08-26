Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic verso la permanenza alla Juventus”

"Ad oggi la situazione è ferma, è bloccata. È vero che ci sono club che lo stanno cercando, in particolar modo il Milan , che in questi mesi di mercato, in queste settimane, ha provato a sondare più e più volte la posizione di Vlahović, senza però trovare una reale apertura al trasferimento, una reale apertura alla trattativa".

Calciomercato, Vlahovic al Newcastle?

"La novità che voglio raccontarvi questa sera è che chiaramente, come sapete, il Newcastle è alla ricerca di un potenziale sostituto di Isak che, insomma, è sempre di più verso il Liverpool. E all’interno di questa lista c’è anche Dusan Vlahović. Vlahović è da tempo nella lista del Newcastle. Chiaramente ci sono anche altri profili che piacciono molto alla dirigenza del club inglese. Vedremo se il Newcastle in questi ultimi giorni di mercato, una volta ceduto Isak, decida di fare un passo concreto e reale nei confronti di Vlahović e nei confronti della Juventus".