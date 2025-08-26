Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic verso la permanenza alla Juventus”

Pianeta Milan
Il Milan sta chiudendo per Harder. Sarà l'ultimo colpo del calciomercato in attacco? Moretto ha fatto il punto della situazione su Vlahovic
Il Milan cerca da inizio calciomercato una prima punta da affiancare a Gimenez. Se già prima ne era evidente la necessità, adesso - dopo il pessimo esordio in campionato contro la Cremonese - lo è ancora di più. La dirigenza rossonera pare vicina a chiudere l'operazione per Harder dello Sporting Lisbona. E Vlahovic, ovvero l'attaccante più voluto dai tifosi milanisti e (probabilmente) da Allegri? Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione dell'attaccante della Juventus in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, si riportano le sue parole.

Calciomercato, Vlahovic non apre al Milan

"Ad oggi l'orientamento è che Vlahović possa restare alla Juventus un altro anno, fino alla scadenza del suo contratto, e che poi decida con calma con che squadra, per che squadra firmare tra qualche mese, gratis, a zero. In questo momento Vlahović non sembra intenzionato ad abbassarsi lo stipendio, a fare un sacrificio a livello economico per provare una nuova esperienza nell’immediato".

"Ad oggi la situazione è ferma, è bloccata. È vero che ci sono club che lo stanno cercando, in particolar modo il Milan, che in questi mesi di mercato, in queste settimane, ha provato a sondare più e più volte la posizione di Vlahović, senza però trovare una reale apertura al trasferimento, una reale apertura alla trattativa".

Calciomercato, Vlahovic al Newcastle?

"La novità che voglio raccontarvi questa sera è che chiaramente, come sapete, il Newcastle è alla ricerca di un potenziale sostituto di Isak che, insomma, è sempre di più verso il Liverpool. E all’interno di questa lista c’è anche Dusan Vlahović. Vlahović è da tempo nella lista del Newcastle. Chiaramente ci sono anche altri profili che piacciono molto alla dirigenza del club inglese. Vedremo se il Newcastle in questi ultimi giorni di mercato, una volta ceduto Isak, decida di fare un passo concreto e reale nei confronti di Vlahović e nei confronti della Juventus".

"Chiaramente la Juventus sa che potrebbe perdere Vlahović a zero, quindi insomma l’intenzione, la volontà, il desiderio forse del club bianconero è di trovare una soluzione nell’immediato per cercare anche di monetizzare sul cartellino di Vlahović".

