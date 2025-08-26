Calciomercato Milan, Accomando: 'Obiettivo mezzala. Allegri vuole ...'

Chi potrebbe arrivare per la mediana? Accomando ha fornito gli ultimi aggiornamenti facendo, in particolare, due nomi. In primis quello di Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese dell'Olympique Marsiglia. Pupillo di Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus.
Poi quello di Giovanni Fabbian, classe 2003, di proprietà del Bologna. Ecco, qui di seguito, la situazione attuale sui due giocatori.
"Milan l'obiettivo è una mezzala. Rabiot è il primo della lista di Allegri, ma non semplice per via dell'alto ingaggio. Fabbian incedibile per il Bologna". Riuscirà il Diavolo ad accontentare il suo tecnico con l'acquisto di una mezzala di inserimento e con qualche gol nei piedi? Ai posteri l'ardua sentenza.
