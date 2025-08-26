Boniface rompe il silenzio: “Vi spiego perché non sono andato al Milan”

Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, ha spiegato in live su 'Twitch' perché è saltato il suo trasferimento al Milan
Sembrava tutto fatto, nei giorni scorsi, per il trasferimento di Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000, dal Bayer Leverkusen al Milan in questa sessione di calciomercato. Operazione conclusa sulla base di un prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 24), tanto che il giocatore era anche arrivato a Milano per le visite mediche di rito e per la firma sul suo nuovo contratto con i rossoneri.
Milan, senti Boniface: "Trasferimento non andato a buon fine perché ..."
—
Il Milan, però, ha fatto svolgere al calciatore visite mediche specialistiche approfondite a Boniface, per via di un ginocchio destro andato incontro a due lesioni del legamento crociato nel 2019 e nel 2020. Visite che, per il Milan, non sono andate benissimo. Motivo per cui il club di Via Aldo Rossi ha rinunciato all'affare. La conferma è arrivata dallo stesso Boniface, il quale - dopo essersi sfogato qualche giorno fa sui social- ha spiegato in una diretta live streaming su 'Twitch' il perché sia saltato il suo passaggio al Milan".