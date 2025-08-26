Boniface rompe il silenzio: “Vi spiego perché non sono andato al Milan”

Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, ha spiegato in live su 'Twitch' perché è saltato il suo trasferimento al Milan

Milan, senti Boniface: "Trasferimento non andato a buon fine perché ..."

Il Milan, però, ha fatto svolgere al calciatore visite mediche specialistiche approfondite a Boniface, per via di un ginocchio destro andato incontro a due lesioni del legamento crociato nel 2019 e nel 2020. Visite che, per il Milan, non sono andate benissimo. Motivo per cui il club di Via Aldo Rossi ha rinunciato all'affare. La conferma è arrivata dallo stesso Boniface, il quale - dopo essersi sfogato qualche giorno fa sui social- ha spiegato in una diretta live streaming su 'Twitch' il perché sia saltato il suo passaggio al Milan".