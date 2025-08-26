Calciomercato Milan, obiettivo Fabbian: ecco la situazione attuale

Il Milan, per Fabbian, sarebbe disposto a mettere sul piatto 15 milioni di euro, bonus inclusi. Ricordiamo come l'Inter avrebbe avuto una clausola di riacquisto a 12, valida per quest'estate, che però non ha più esercitato. Il Bologna che, al momento, non ha concesso aperture per una partenza del suo numero 80, vorrebbe però qualcosa in più.