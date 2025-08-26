Pianeta Milan
Calciomercato Milan, obiettivo Fabbian: ecco la situazione attuale

Giovanni Fabbian del Bologna interessa molto al Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato, poiché serve una mezzala di inserimento
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola hanno ricordato come, in caso di cessione di Yunus Musah all'Atalanta in questa sessione di calciomercato, il Milan andrebbe poi a sostituire il centrocampista statunitense con una mezzala d'inserimento e con qualche gol nei piedi.

Calciomercato Milan, piace Fabbian per il centrocampo

Il preferito dell'allenatore Massimiliano Allegri resta sempre Adrien Rabiot dell'Olympique Marsiglia, da lui già allenato alla Juventus. Il club, però, nelle ultime ore ha preso contatti con il Bologna per Giovanni Fabbian. Classe 2003, scuola Inter, è seguito dal Milan (pallino del direttore tecnico Geoffrey Moncada) da un paio di stagioni.

Il Milan, per Fabbian, sarebbe disposto a mettere sul piatto 15 milioni di euro, bonus inclusi. Ricordiamo come l'Inter avrebbe avuto una clausola di riacquisto a 12, valida per quest'estate, che però non ha più esercitato. Il Bologna che, al momento, non ha concesso aperture per una partenza del suo numero 80, vorrebbe però qualcosa in più.

I rossoneri lo valutano 15 milioni bonus inclusi, il Bologna di più

Non si escludono, prossimamente, nuove chiamate tra le parti. A condizione, però, che il Milan prima liberi spazio nel suo organico con la cessione di Musah.

