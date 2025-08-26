Pianeta Milan
Calciomercato Milan, passo in avanti dell’Atalanta per Musah: i dettagli

Yunus Musah al centro di una trattativa che potrebbe portarlo dal Milan all'Atalanta nelle battute finali del calciomercato estivo. Il punto
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Yunus Musah dal Milan all'Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato. La 'Dea', per ora, non si è ancora avvicinata alla richiesta di 30 milioni di euro proveniente dal club rossonero per il centrocampista statunitense, classe 2002, al Milan dal 2023 e pagato 20 milioni di euro più bonus al Valencia.

Calciomercato Milan, Musah all'Atalanta? La situazione

Un piccolo passo, però, l'Atalanta lo ha fatto: secondo il quotidiano romano, infatti, gli orobici sarebbero disposti a comprare Musah versando 25 milioni di euro più bonus al Milan. Una proposta che potrebbe ancora non bastare. Su Musah, infatti, c'è anche da considerare la volontà di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Il livornese vorrebbe tenerlo, in quanto ne apprezza la duttilità.

Allegri vorrebbe tenerlo per la sua duttilità

Una caratteristica che consente al numero 80 del Milan di disimpegnarsi da centrocampista centrale, da esterno di centrocampo e persino in una posizione leggermente più avanzata. Nel caso in cui il Milan concedesse il via libera a Musah per andare all'Atalanta, il Diavolo andrebbe poi a prelevare un altro centrocampista. A tal proposito, si fa con insistenza il nome di Giovanni Fabbian del Bologna.

