Calciomercato Milan, passo in avanti dell’Atalanta per Musah: i dettagli

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Yunus Musah dal Milan all'Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato. La 'Dea', per ora, non si è ancora avvicinata alla richiesta di 30 milioni di euro proveniente dal club rossonero per il centrocampista statunitense, classe 2002, al Milan dal 2023 e pagato 20 milioni di euro più bonus al Valencia.