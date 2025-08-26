Calciomercato, Vlahovic al Milan è possibile? “Solo a queste condizioni”

Rush finale del calciomercato estivo e il Milan è impegnato ancora in numerose trattative, in entrata e in uscita. Meno male che, per l'amministratore delegato Giorgio Furlani, per il direttore sportivo Igli Tare e per l'allenatore Massimiliano Allegri, non sarebbe stata "una rivoluzione". È cambiata più di metà rosa dall'anno passato e, da qui alle ore 20:00 del prossimo 1° settembre, ancora tanto, tantissimo potrebbe cambiare nell'organico rossonero. Vediamo come. PROSSIMA SCHEDA