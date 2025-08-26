Calciomercato Milan, Chukwueze in uscita ... ma non subito. Il motivo

Giunto al Milan nel calciomercato estivo 2023 per 21,10 milioni di euro più bonus dal Villarreal, nelle sue due prime stagioni in rossonero Samuel Chukwueze ha senza dubbio deluso le aspettative di società e tifosi. Fin qui, con il Milan, 'Chuku' ha disputato 70 partite, con 8 gol e 6 assist al suo attivo, in un mare di incostanza e discontinuità. Dal 'Rafael Leão della fascia destra' (così era stato presentato l'esterno offensivo nigeriano) ci si sarebbe aspettato molto di più.