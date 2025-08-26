Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Chukwueze in uscita … ma non subito. Il motivo

Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano del Milan, potrebbe lasciare i rossoneri da qui al prossimo 1° settembre, alla fine del calciomercato
Giunto al Milan nel calciomercato estivo 2023 per 21,10 milioni di euro più bonus dal Villarreal, nelle sue due prime stagioni in rossonero Samuel Chukwueze ha senza dubbio deluso le aspettative di società e tifosi. Fin qui, con il Milan, 'Chuku' ha disputato 70 partite, con 8 gol e 6 assist al suo attivo, in un mare di incostanza e discontinuità. Dal 'Rafael Leão della fascia destra' (così era stato presentato l'esterno offensivo nigeriano) ci si sarebbe aspettato molto di più.

Calciomercato Milan, Chukwueze resta in partenza

Motivo per cui, dopo due annate in chiaroscuro (a voler essere buoni), Chukwueze è ufficialmente sul mercato, in vendita al miglior offerente. A bilancio, oggi, il classe 1999 'pesa' per 12,6 milioni di euro: dunque, ogni offerta dai 13 in su garantirà al Diavolo anche una piccola plusvalenza.

Il giocatore piace nella Liga, al Betis ma, in particolare, in Premier League al Fulham. L'interesse dei 'Cottagers' per il numero 21 rossonero c'è ed è concreto, ma, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo potrà cedere Chukwueze non prima di qualche giorno.

Può andare al Fulham, ma dopo Lecce-Milan di venerdì sera

Per Lecce-Milan di venerdì sera al 'Via del Mare', infatti, è ancora in dubbio Leão (più no che sì per il ritorno in campo del portoghese) e, al momento, Chukwueze è l'unica alternativa offensiva a disposizione di Massimiliano Allegri. Per un suo passaggio al Fulham, quindi, se ne riparlerà da sabato.

