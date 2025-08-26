Calciomercato Milan, Chukwueze in uscita ... ma non subito. Il motivo

Il giocatore piace nella Liga, al Betis ma, in particolare, in Premier League al Fulham. L'interesse dei 'Cottagers' per il numero 21 rossonero c'è ed è concreto, ma, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo potrà cedere Chukwueze non prima di qualche giorno.
Può andare al Fulham, ma dopo Lecce-Milan di venerdì sera—
Per Lecce-Milan di venerdì sera al 'Via del Mare', infatti, è ancora in dubbio Leão (più no che sì per il ritorno in campo del portoghese) e, al momento, Chukwueze è l'unica alternativa offensiva a disposizione di Massimiliano Allegri. Per un suo passaggio al Fulham, quindi, se ne riparlerà da sabato.
