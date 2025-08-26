Calciomercato Milan, il Como è in pressing su Álex Jiménez: il punto

Sabato, nella ripresa di Milan-Cremonese , è entrato in campo al posto di un negativo Pervis Estupiñán , con tanto di benedizione di Allegri. Ma la chiamata del suo connazionale Fàbregas - con cui ha un ottimo rapporto - per farlo sbarcare in riva al Lario lo fa vacillare.

Il Milan, secondo il 'CorSport', per ora riflette sulla proposta del Como (prestito con diritto di riscatto), ma sta ragionando e trattando sulla formula. Non va dimenticato, infatti, che nell'affare è compreso anche il Real Madrid, che, sul giocatore, vanta un diritto di riacquisto (la famosa 'recompra') a 9 milioni di euro quest'estate e a 12 per quella successiva, nel 2026.