Calciomercato Milan, il Como è in pressing su Álex Jiménez: il punto

Calciomercato Milan, Álex Jiménez verso il Como: tutti i retroscena dell’affare

Álex Jiménez potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per approdare nel Como 'spagnolo' di Cesc Fàbregas: le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Como sia in pressing sul Milan per assicurarsi Álex Jiménez in questa fase finale del calciomercato estivo. Il laterale spagnolo, classe 2005, è indietro nelle gerarchie dell'allenatore Massimiliano Allegri non soltanto per una questione meramente tecnica.

Calciomercato Milan, via anche Álex Jiménez? Su di lui il Como

Durante l'estate, infatti, il ragazzo cresciuto nella 'cantera' del Real Madrid è stato mandato ad allenarsi con il Milan Futuro di Massimo Oddo, che milita in Serie D, per una settimana come punizione per essersi presentato in ritardo agli allenamenti a Milanello in tre occasioni.

Sabato, nella ripresa di Milan-Cremonese, è entrato in campo al posto di un negativo Pervis Estupiñán, con tanto di benedizione di Allegri. Ma la chiamata del suo connazionale Fàbregas - con cui ha un ottimo rapporto - per farlo sbarcare in riva al Lario lo fa vacillare.

Nell'affare c'è anche il Real Madrid, che ha la 'recompra' sullo spagnolo

Il Milan, secondo il 'CorSport', per ora riflette sulla proposta del Como (prestito con diritto di riscatto), ma sta ragionando e trattando sulla formula. Non va dimenticato, infatti, che nell'affare è compreso anche il Real Madrid, che, sul giocatore, vanta un diritto di riacquisto (la famosa 'recompra') a 9 milioni di euro quest'estate e a 12 per quella successiva, nel 2026.

