Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato: Saelemaekers per Vlahovic, la Juventus ci prova con il Milan

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato: Saelemaekers per Vlahovic, la Juventus ci prova con il Milan

Calciomercato: Saelemaekers per Vlahovic, la Juventus ci prova con il Milan
Calciomercato, in vista uno scambio tra Juventus e Milan che coinvolge Alexis Saelemaekers e Dusan Vlahovic? Difficile, ma non impossibile
Daniele Triolo Redattore 

Nonostante il gol del 2-0 contro il Parma al debutto nella Serie A 2025-2026 e gli applausi dei tifosi che, spesso, non gli hanno risparmiato fischi, Dusan Vlahovic resta in uscita dalla Juventus. 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come il centravanti serbo, classe 2000, continui a percepire lo stesso - pesante - stipendio di prima e la sua situazione contrattuale sia rimasta la medesima. Ovvero, scadenza 30 giugno 2026 e rinnovo impossibile.

Calciomercato, Juventus e Milan si scambiano Saelemaekers e Vlahovic?

—  

Il numero 9 della Juve, quindi, è ancora sul piede di partenza, a patto che, in quest'ultima settimana di calciomercato, si configuri il giusto incastro con il giusto club. E il pensiero, per 'Tuttosport', va al Milan dove, malgrado la fresca acquisizione di Conrad Harder dallo Sporting Lisbona, non si esclude un secondo colpo in attacco. Soprattutto se si trattasse di Vlahovic, prima scelta dell'allenatore Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

La dirigenza rossonera, che preferirebbe un profilo meno esoso, per 'Tuttosport' sta comunque lavorando per cercare di trovare la quadratura del cerchio. Valutando anche l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. La Juventus, alla ricerca di un esterno, punta Alexis Saelemaekers. Il quale, però, è uno dei prediletti di Allegri: motivo per cui, finora, il Milan ha 'fatto muro' sull'eventualità di cedere il belga ai bianconeri.

Delicato, però, il dialogo tra rossoneri e l'agente Ristic

—  

LEGGI ANCHE:Calciomercato, Vlahovic al Milan è possibile? “Solo a queste condizioni” >>>

Per il quotidiano torinese, ad ogni modo, la sensazione è che alla fine un'intesa tra le parti sia possibile, con lo scambio che risolverebbe un problema sia ai bianconeri sia ai rossoneri. Più delicato, invece, il dialogo tra Milan e Darko Ristic, agente di Vlahovic, che non intende abbassare le pretese sullo stipendio. Da capire se si potrà andare a dama in questa settimana. In caso negativo, Vlahovic resterebbe a Torino per giocarsi un posto con Jonathan David. Anche se l'eventuale ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG stravolgerebbe nuovamente tutti gli scenari.

Leggi anche
Calciomercato, Vlahovic al Milan è possibile? “Solo a queste condizioni”
Calciomercato Milan, posticipato l’arrivo di Harder: ecco il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA