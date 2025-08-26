Calciomercato: Saelemaekers per Vlahovic, la Juventus ci prova con il Milan

Calciomercato, in vista uno scambio tra Juventus e Milan che coinvolge Alexis Saelemaekers e Dusan Vlahovic? Difficile, ma non impossibile

Nonostante il gol del 2-0 contro il Parma al debutto nella Serie A 2025-2026 e gli applausi dei tifosi che, spesso, non gli hanno risparmiato fischi, Dusan Vlahovic resta in uscita dalla Juventus. 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come il centravanti serbo, classe 2000, continui a percepire lo stesso - pesante - stipendio di prima e la sua situazione contrattuale sia rimasta la medesima. Ovvero, scadenza 30 giugno 2026 e rinnovo impossibile.