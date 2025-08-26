Calciomercato: Saelemaekers per Vlahovic, la Juventus ci prova con il Milan

La dirigenza rossonera, che preferirebbe un profilo meno esoso, per 'Tuttosport' sta comunque lavorando per cercare di trovare la quadratura del cerchio. Valutando anche l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. La Juventus, alla ricerca di un esterno, punta Alexis Saelemaekers. Il quale, però, è uno dei prediletti di Allegri: motivo per cui, finora, il Milan ha 'fatto muro' sull'eventualità di cedere il belga ai bianconeri.
Delicato, però, il dialogo tra rossoneri e l'agente Ristic—
Per il quotidiano torinese, ad ogni modo, la sensazione è che alla fine un'intesa tra le parti sia possibile, con lo scambio che risolverebbe un problema sia ai bianconeri sia ai rossoneri. Più delicato, invece, il dialogo tra Milan e Darko Ristic, agente di Vlahovic, che non intende abbassare le pretese sullo stipendio. Da capire se si potrà andare a dama in questa settimana. In caso negativo, Vlahovic resterebbe a Torino per giocarsi un posto con Jonathan David. Anche se l'eventuale ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG stravolgerebbe nuovamente tutti gli scenari.
