Calciomercato Milan, posticipato l’arrivo di Harder: ecco il motivo

Il Milan ha chiuso per l'arrivo di Conrad Harder. L'attaccante danese ha trovato l'accordo con il club rossonero e anche lo Sporting Lisbona ha raggiunto un'intesa. Il ragazzo doveva arrivare in Italia, ma questo non accadrà. Secondo quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio di 'Sky Sport', infatti, il classe 2005 sarà nel Bel Paese nella giornata di domani, martedì 26 agosto. Questo perché ci sarebbero ancora dei dettagli da sistemare e quindi sarebbe impossibile fare tutto entro la serata di oggi.
Sul sito di Gianluca Di Marzio si legge quanto segue: "Come raccolto dal collega di Sky Sport Manuele Baiocchini, i documenti sono arrivati e le parti li stanno visionando. Nel frattempo, era arrivato anche l’ok per far partire il giocatore già nella serata di oggi, lunedì 25 agosto, in modo da essere pronto per le visite nella giornata di domani. L’arrivo di Harper in Italia, però, slitterà direttamente alla mattina di martedì 26, essendoci ancora gli ultimi dettagli da sistemare e l’impossibilità di fare tutto entro la fine della serata".
