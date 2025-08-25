Calciomercato Milan, posticipato l’arrivo di Harder: ecco il motivo

Il Milan ha chiuso per l'arrivo di Conrad Harder. L'attaccante danese ha trovato l'accordo con il club rossonero e anche lo Sporting Lisbona ha raggiunto un'intesa. Il ragazzo doveva arrivare in Italia, ma questo non accadrà. Secondo quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio di 'Sky Sport', infatti, il classe 2005 sarà nel Bel Paese nella giornata di domani, martedì 26 agosto. Questo perché ci sarebbero ancora dei dettagli da sistemare e quindi sarebbe impossibile fare tutto entro la serata di oggi.