Calciomercato Milan, Di Marzio: “Slitta l’arrivo di Harder: il motivo”

"Sono giorni molto caldi in casa Milan per quanto riguarda il mercato e, nello specifico, il nuovo attaccante. Dopo che è saltata l’operazione per Victor Boniface, i rossoneri si sono fiondati su Harder, attaccante danese per cui è stato trovato un accordo con lo Sporting Lisbona sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus", ha scritto Di Marzio.
"I portoghesi stanno ora visionando i documenti, ma non hanno ancora dato il via libera al giocatore per poter viaggiare l’Italia - ha riferito ancora il giornalista -. Per questo, infatti, servirà ancora qualche giorno: il club di Lisbona vuole infatti avere prima la certezza dell’arrivo del sostituto, Fōtīs Iōannidīs, che sarà impegnato nella serata di giovedì per i playoff di Europa League".
"A questo punto è difficile che il calciatore danese possa viaggiare per l’Italia prima di giovedì: il Milan, intanto, attende", ha chiosato Di Marzio. Harder dovrebbe essere l'unico rinforzo del Diavolo in attacco, ma non si escludono sorprese 'last minute'.
