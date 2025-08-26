Calciomercato Milan, Di Marzio: “Slitta l’arrivo di Harder: il motivo”

"Sono giorni molto caldi in casa Milan per quanto riguarda il mercato e, nello specifico, il nuovo attaccante. Dopo che è saltata l’operazione per Victor Boniface, i rossoneri si sono fiondati su Harder, attaccante danese per cui è stato trovato un accordo con lo Sporting Lisbona sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus", ha scritto Di Marzio.