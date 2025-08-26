Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Di Marzio: “Slitta l’arrivo di Harder: il motivo”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Slitta l’arrivo di Harder: il motivo”

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Slitta l'arrivo di Harder: il motivo'
Conrad Harder nuovo attaccante del Milan in questo calciomercato estivo? A quanto pare bisognerà aspettare ancora un po'. Ecco perché
Daniele Triolo Redattore 

Conrad Harder, centravanti danese classe 2005, sarà il nuovo attaccante del Milan in questo calciomercato estivo? A quanto pare bisognerà aspettare ancora un po' per poterlo affermare con i crismi dell'ufficialità.

Calciomercato Milan, le ultime news di Di Marzio su Harder

—  

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore, ha spiegato il motivo in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale.

LEGGI ANCHE

"Sono giorni molto caldi in casa Milan per quanto riguarda il mercato e, nello specifico, il nuovo attaccante. Dopo che è saltata l’operazione per Victor Boniface, i rossoneri si sono fiondati su Harder, attaccante danese per cui è stato trovato un accordo con lo Sporting Lisbona sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus", ha scritto Di Marzio.

"I portoghesi stanno ora visionando i documenti, ma non hanno ancora dato il via libera al giocatore per poter viaggiare l’Italia - ha riferito ancora il giornalista -. Per questo, infatti, servirà ancora qualche giorno: il club di Lisbona vuole infatti avere prima la certezza dell’arrivo del sostituto, Fōtīs Iōannidīs, che sarà impegnato nella serata di giovedì per i playoff di Europa League".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, obiettivo Fabbian: ecco la situazione attuale >>>

"A questo punto è difficile che il calciatore danese possa viaggiare per l’Italia prima di giovedì: il Milan, intanto, attende", ha chiosato Di Marzio. Harder dovrebbe essere l'unico rinforzo del Diavolo in attacco, ma non si escludono sorprese 'last minute'.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic verso la permanenza alla Juventus”
Calciomercato Milan, Accomando: “Obiettivo mezzala. Allegri vuole …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA