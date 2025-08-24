Pianeta Milan
Milan, Boniface la tocca piano: “Pagliacci ovunque”. Ecco a chi è riferito

Victor Boniface si è esposto dopo la trattativa saltata con il Milan in seguito alla visite mediche con il club rossonero
Fabio Barera
Nelle ultime ore è saltato il trasferimento di Victor Boniface al Milan. L'attaccante nigeriano ha svolto le visite mediche con il club rossonero nella giornata di venerdì 24 agosto, per poi ottenere l'idoneità e fare una terza parte dell'iter presso il 'Galeazzi'. Solamente in seguito, data la mancata firma, si è ipotizzato che la trattativa potesse essere saltata. E nella giornata odierna è arrivata conferma da più parti in questo senso, tanto che i rossoneri hanno virato immediatamente su Conrad Harder, con cui hanno già trovato l'accordo.

Milan, Boniface durissimo dopo la trattativa saltata: "Pagliacci ovunque"

Nelle ultime ore, intanto, è arrivato anche un comunicato da parte dello stesso Victor Boniface, che sui propri profili social si è esposto sulla situazione. Delle sue parole è facilmente comprensibile unicamente 'Pagliacci ovunque'. Un utente sui social, sotto il profilo di Fabrizio Romano, ha spiegato come il suo commento non fosse rivolto al Milan, ma ai tifosi che hanno fatto ipotesi avventate in merito ai motivi che hanno spinto i rossoneri a far saltare la trattativa. Nulla, dunque, contro il Diavolo, sebbene potesse sembrare così in un primo momento.

Ecco la traduzione letterale di quanto scritto dal nigeriano: "Ovunque la gente dice che Boniface non fa sul serio. Sono in un club come il Leverkusen, e club come il Milan mi vuole, eppure non faccio sul serio? Quindi se diventassi serio giocherei per un club su Giove. Ci cono pagliacci ovunque. Se sono a questo livello senza fare sul serio allora lasciatemi qui".

