Milan, Boniface la tocca piano: “Pagliacci ovunque”. Ecco a chi è riferito

Nelle ultime ore è saltato il trasferimento di Victor Boniface al Milan. L'attaccante nigeriano ha svolto le visite mediche con il club rossonero nella giornata di venerdì 24 agosto, per poi ottenere l'idoneità e fare una terza parte dell'iter presso il 'Galeazzi'. Solamente in seguito, data la mancata firma, si è ipotizzato che la trattativa potesse essere saltata. E nella giornata odierna è arrivata conferma da più parti in questo senso, tanto che i rossoneri hanno virato immediatamente su Conrad Harder, con cui hanno già trovato l'accordo.