Milan, Boniface la tocca piano: “Pagliacci ovunque”. Ecco a chi è riferito

Victor Boniface si è esposto dopo la trattativa saltata con il Milan in seguito alla visite mediche con il club rossonero
Nelle ultime ore è saltato il trasferimento di Victor Boniface al Milan. L'attaccante nigeriano ha svolto le visite mediche con il club rossonero nella giornata di venerdì 24 agosto, per poi ottenere l'idoneità e fare una terza parte dell'iter presso il 'Galeazzi'. Solamente in seguito, data la mancata firma, si è ipotizzato che la trattativa potesse essere saltata. E nella giornata odierna è arrivata conferma da più parti in questo senso, tanto che i rossoneri hanno virato immediatamente su Conrad Harder, con cui hanno già trovato l'accordo.
Nelle ultime ore, intanto, è arrivato anche un comunicato da parte dello stesso Victor Boniface, che sui propri profili social si è esposto sulla situazione. Delle sue parole è facilmente comprensibile unicamente 'Pagliacci ovunque'. Un utente sui social, sotto il profilo di Fabrizio Romano, ha spiegato come il suo commento non fosse rivolto al Milan, ma ai tifosi che hanno fatto ipotesi avventate in merito ai motivi che hanno spinto i rossoneri a far saltare la trattativa. Nulla, dunque, contro il Diavolo, sebbene potesse sembrare così in un primo momento.