Milan, retroscena Boniface. Accordo per Harder. Ma Allegri vuole …

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il retroscena su Victor Boniface e l'offerta per Conrad Harder da parte del Milan. Ma anche il vero preferito di Massimiliano Allegri per l'attacco e l'intervista a Kyle Walker, oltre al viaggio di Geoffrey Moncada. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.