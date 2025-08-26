Su Conrad Harder: "Il Milan il 28 agosto 2013 deve giocare contro il PSV Eindhoven per entrare in Champions League. Ha ceduto Boateng allo Schalke 04, ma Adriano Galliani dice al club tedesco di aver bisogno di lui e glielo manda il 19 agosto. Io mi chiedo: per quale motivo sapendo che Leao si è infortunato al polpaccio, arriva l'offerta del Leeds per Okafor e tu lo vendi? C'è un'aggravante, perché poi il Milan va a prendere il giocatore che potrebbe essere il suo sostituto, Conrad Harder. E cosa succede? Che lo Sporting, a cui abbiamo dato 27 milioni, non fa come il Milan che da subito, ma aspetta di prendere Ioannidis. Ma c'è un'altra cosa che mi fa impazzire: che se Harder dovesse fare il boom il 15 giugni è già in partenza per un club di Premier League. Fabbian? Andiamo a prendere la riserva di quello che gli abbiamo venduto e spendiamo di più. Non ho parole e non dico altro".