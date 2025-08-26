Lecce-Milan, Allegri fa a meno di Leao? Ecco cosa filtra da Milanello

Massimiliano Allegri potrebbe dover fare a meno di Rafael Leaoanche in vista di Lecce-Milan. L'attaccante portoghese, uscito dopo il gol segnato in Coppa Italia contro il Bari, aveva dovuto rinunciare alla prima di Serie A con la Cremonese proprio a causa di quell'infortunio e l'esito degli esami aveva fatto capire come sarebbe stato rivalutato in vista della prima trasferta stagionale. Ebbene, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su 'X', nella giornata odierna il classe 1999 si è allenato a parte, per cui è ancora in dubbio per la sfida del 'Via del Mare'.
Sul sito di Gianluca Di Marzio si legge quanto segue in merito: "Le ultime sulle condizioni dell’attaccante portoghese dopo l’infortunio rimediato nel match di Coppa Italia. Il Milan prosegue con l’emergenza nel reparto offensivo. Rafael Leao ha lavorato a parte anche oggi, motivo per cui è molto difficile che recuperi per la partita contro il Lecce di venerdì 29 agosto. Leao si era infortunato al polpaccio all’inizio del match di Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto, solamente 9 giorni fa".
