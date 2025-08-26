Lecce-Milan, Allegri fa a meno di Leao? Ecco cosa filtra da Milanello

Massimiliano Allegri potrebbe dover fare a meno di Rafael Leaoanche in vista di Lecce-Milan. L'attaccante portoghese, uscito dopo il gol segnato in Coppa Italia contro il Bari, aveva dovuto rinunciare alla prima di Serie A con la Cremonese proprio a causa di quell'infortunio e l'esito degli esami aveva fatto capire come sarebbe stato rivalutato in vista della prima trasferta stagionale. Ebbene, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su 'X', nella giornata odierna il classe 1999 si è allenato a parte, per cui è ancora in dubbio per la sfida del 'Via del Mare'.