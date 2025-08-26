Milan, Ravezzani: 'Campagna trasferimenti finora umiliante. La speranza ...'

"Zazzaroni impeccabile sul Milan. Resta la speranza di un guizzo finale (Vlahovic, Fabbian o gente di questo calibro) che riqualifichi una campagna trasferimenti finora umiliante". Quindi, Ravezzani ha poi pubblicato un secondo post, specificando ancora meglio il suo pensiero, alla luce di qualche critica da parte degli utenti del social.
"Molti, legittimamente, eccepiscono su Fabbian. Il guizzo sarebbe comprare Fabbian <e> Vlahovic, ovviamente. Il centrocampista non è un fenomeno, si sa. Ma almeno ha una buona attitudine al gol. Preso da solo non cambierebbe i destini del Milan", la sua chiosa.
Resta da capire, ora, se i rossoneri saranno protagonisti dell'ultima settimana di mercato o soltanto spettatori passivi dopo aver quasi chiuso l'affare per il semi-sconosciuto Conrad Harder dello Sporting Lisbona.
