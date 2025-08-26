Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Ravezzani: “Campagna trasferimenti finora umiliante. La speranza …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Ravezzani: “Campagna trasferimenti finora umiliante. La speranza …”

Milan, Ravezzani: 'Campagna trasferimenti finora umiliante. La speranza ...'
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', plaude l'intervento di Ivan Zazzaroni sul 'CorSport' e contesta il mercato estivo del Milan
Daniele Triolo Redattore 

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', plaude l'intervento del collega Ivan Zazzaroni sul 'CorSport' di oggi in edicola (LEGGI QUI TUTTO) e, al contempo, si unisce al suo dissenso sul calciomercato estivo finora condotto dal Milan.

Milan, senti Ravezzani: "Resta la speranza di un guizzo finale"

—  

Ravezzani lo ha fatto pubblicando un post ad hoc sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' e non ha lesinato un duro commento alle operazioni fin qui portate a termine dal club di Via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE

"Zazzaroni impeccabile sul Milan. Resta la speranza di un guizzo finale (Vlahovic, Fabbian o gente di questo calibro) che riqualifichi una campagna trasferimenti finora umiliante". Quindi, Ravezzani ha poi pubblicato un secondo post, specificando ancora meglio il suo pensiero, alla luce di qualche critica da parte degli utenti del social.

"Molti, legittimamente, eccepiscono su Fabbian. Il guizzo sarebbe comprare Fabbian <e> Vlahovic, ovviamente. Il centrocampista non è un fenomeno, si sa. Ma almeno ha una buona attitudine al gol. Preso da solo non cambierebbe i destini del Milan", la sua chiosa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, obiettivo Fabbian: ecco la situazione attuale >>>

Resta da capire, ora, se i rossoneri saranno protagonisti dell'ultima settimana di mercato o soltanto spettatori passivi dopo aver quasi chiuso l'affare per il semi-sconosciuto Conrad Harder dello Sporting Lisbona.

Leggi anche
Italia U16, i convocati di Pasqual: 3 giocatori del Milan presenti in lista
Milan, Passerini: “Gimenez è irriconoscibile. Non hanno fiducia in lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA