Italia U16, i convocati di Pasqual: 3 giocatori del Milan presenti in lista

Entrambe le gare saranno visibili, dunque, in streaming su Vivo Azzurro TV. Nella lista dei 22 convocati figurano, dunque, anche tre talenti del Milan: Emanuele Pio Troiano (difensore), Abdou Samath Seye (centrocampista) e Gabriele Borsa (attaccante).
Italia U16,Pasqual convoca tre giocatori del Milan: ecco la lista completa—
Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza)
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan)
Centrocampisti: Noham Blandina (Club Brugge), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Francesco Olivieri (Empoli), Abdou Samath Seye (Milan)
Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).
