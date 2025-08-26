Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Italia U16, i convocati di Pasqual: 3 giocatori del Milan presenti in lista

ULTIME MILAN NEWS

Italia U16, i convocati di Pasqual: 3 giocatori del Milan presenti in lista

Italia U16, i convocati di Pasqual: 3 giocatori del Milan presenti in lista - immagine 1
Italia U16, Pasqual convoca 22 giocatori: tre talenti del Milan tra i protagonisti nelle amichevoli contro l’Inghilterra.
Francesco De Benedittis

Manuel Pasqual, ex vice dell’Italia U18 e oggi ct dell’Italia U16, ha diramato i convocati per la doppia amichevole contro l’Inghilterra.

Il primo match si giocherà martedì 26 agosto allo Stadio delle Tre Fontane di Roma (ore 18:30), mentre il secondo è in programma giovedì 28 agosto al CPO Acqua Acetosa “Giulio Onesti” (ore 10:30).

LEGGI ANCHE

Entrambe le gare saranno visibili, dunque, in streaming su Vivo Azzurro TV. Nella lista dei 22 convocati figurano, dunque, anche tre talenti del Milan: Emanuele Pio Troiano (difensore), Abdou Samath Seye (centrocampista) e Gabriele Borsa (attaccante).

Italia U16,Pasqual convoca tre giocatori del Milan: ecco la lista completa

—  

Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza)

Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan)

Centrocampisti: Noham Blandina (Club Brugge), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Francesco Olivieri (Empoli), Abdou Samath Seye (Milan)

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chiesto Uche in attacco! La rivelazione

Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).

Leggi anche
Milan, Passerini: “Gimenez è irriconoscibile. Non hanno fiducia in lui”
Milan, l’ex Torino Sabato su Ricci: “Nessuno come lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA