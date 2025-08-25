L’ex calciatore del Torino Antonio Sabato, intervistato ai microfoni di TorinoGranata.it, tra i tanti temi legati alla squadra granata ha parlato anche di Samuele Ricci, ex Toro passato al Milan in questa estate. Ecco le sue parole.
Milan, l'ex Torino Sabato su Ricci: "Nessuno come lui"
Milan, Sabato elogia Ricci: l’ex Torino esalta il centrocampista rossonero e ne sottolinea le qualità uniche.
Le parole dell'ex Torino Sabato sul nuovo acquisto del Milan: Ricci
"Casadei è un grande giocatore che si butta più dentro, mentre Gineitis è più geometrico, però non hanno le caratteristiche per giocare nel ruolo di Ricci. E gli altri ognuno ha le sue caratteristiche, ma nessuno è come Ricci”.
