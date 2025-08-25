PIANETAMILAN news milan ultime notizie Festa: “Fondi di private equity non adatti al calcio. Milan e Inter …”

Carlo Paolo Festa, giornalista de 'Il Sole 24 Ore', così su 'X' in merito alla gestione di Milan e Inter da parte di RedBird e Oaktree
Carlo Paolo Festa, giornalista de 'Il Sole 24 Ore', si è espresso così sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' in merito alla gestione di Milan e Inter da parte dei fondi statunitensi RedBird e Oaktree. I quali, come noto, detengono la maggioranza rispettivamente del club rossonero e di quello nerazzurro.

"I fondi di private equity non sono modelli di investimento adatti al calcio. Si adattano ad altri settori, generatori di cassa, ma non al calcio". Questo il principale commento di Festa.

Il giornalista del prestigioso quotidiano economico nazionale ha poi chiosato così sul tema: "Milan e Inter devono sperare di essere cedute a proprietà imprenditoriali con piani di crescita chiari".

